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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Спартак
Легия - Спартак: обзор матча 18 августа 2011
Легия
18.08.2011, четверг, 20:00
Лига Европы
2 : 2
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Спартак
3'
М. Радович
65'
М. Радович
52'
Ари
70'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Спартак
Замена
М. Жиро
️️️️
Ману
+2
Желтая карточка
Д. Любоя
Желтая карточка
М. Радович
Замена
Джано
️️️️
Д. Де Зеув
ГОЛ! 2:2!
Ари
Пас отдал
А. Козлов
ГОЛ! 2:1!
М. Радович
Пас отдал
Д. Любоя
Замена
М. Кухарчик
️️️️
М. Рыбус
Замена
А. Козлов
️️️️
Э. Эменике
Замена
А. Зотов
️️️️
А. Дзюба
ГОЛ! 1:1!
Ари
Пас отдал
Веллитон
Желтая карточка
Ману
Желтая карточка
К. Комбаров
Желтая карточка
М. Коморовски
Желтая карточка
Кариока
ГОЛ! 1:0!
М. Радович
Пас отдал
М. Рыбус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
(К)
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
9
Ману
ЛП
16
Ариэль Борысюк
ОП
5
Януш Гол
ОП
32
Мирослав Радович
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
10
Эммануэль Эменике
ЛП
6
Деми Де Зеув
ОП
5
Кариока
ОП
11
Веллитон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Легия
89
Марьян Антолович
ВР
99
Шломи-Моше Охайон
ЛЗ
11
Томаш Келбович
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
3-4-2-1
84
Скаба
24
Коморовски
6
Жевлаков
55
Енджейчик
31
Рыбус
16
Борысюк
5
Гол
31
Вавржиняк
9
Ману
32
Радович
28
Любоя
4-2-1-3
31
Дикань
34
Макеев
2
Пареха
80
Родри
9
Комбаров
6
Де Зеув
5
Кариока
10
Эменике
22
Дзюба
39
Ари
11
Веллитон
31
Рыбус
18
Кухарчик
18
Кухарчик
31
Рыбус
9
Ману
19
Жиро
19
Жиро
9
Ману
22
Дзюба
21
Зотов
21
Зотов
22
Дзюба
6
Де Зеув
7
Джано
7
Джано
6
Де Зеув
10
Эменике
7
Козлов
7
Козлов
10
Эменике
Остались в запасе
Легия
Спартак
89
Марьян Антолович
ВР
11
Томаш Келбович
ЦЗ
99
Шломи-Моше Охайон
ЛЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
Главный тренер
Мацей Скоржа
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
89
Марьян Антолович
ВР
11
Томаш Келбович
ЦЗ
99
Шломи-Моше Охайон
ЛЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Легия - Спартак
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Войска Польского
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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