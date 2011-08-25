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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Легия
Спартак - Легия: обзор матча 25 августа 2011
Спартак
25.08.2011, четверг, 19:00
Лига Европы
2 : 3
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Легия
10'
К. Комбаров
27'
Д. Комбаров (П)
29'
М. Кухарчик
43'
М. Рыбус
90+2'
Я. Гол
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Легия
+3
Замена
Р. Вольски
️️️️
М. Рыбус
+2
ГОЛ! 2:3!
Я. Гол
Пас отдал
Я. Вавржиняк
Желтая карточка
М. Жиро
Замена
М. Жиро
️️️️
М. Кухарчик
Замена
Ш. Охайон
️️️️
И. Астис
Замена
Ари
️️️️
Э. Эменике
Замена
Д. Де Зеув
️️️️
Кариока
ГОЛ! 2:2!
М. Рыбус
ГОЛ! 2:1!
М. Кухарчик
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Комбаров
ГОЛ! 1:0!
К. Комбаров
Пас отдал
Д. Комбаров
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
18
Сергей Паршивлюк
(К)
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
5
Кариока
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Иньяки Астис
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЛП
21
Ивица Врдоляк
(К)
ЦП
5
Януш Гол
ПП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
39
Ари
ЦФ
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
99
Шломи-Моше Охайон
ЛЗ
23
Срджа Кнежевич
ЦЗ
11
Томаш Келбович
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
19
Михал Жиро
ЦФ
4-4-2
31
Дикань
18
Паршивлюк
80
Родри
2
Пареха
5
Рохо
23
Комбаров
5
Кариока
7
Шешуков
9
Комбаров
22
Дзюба
10
Эменике
3-2-3-2
12
Куцяк
55
Енджейчик
6
Жевлаков
31
Вавржиняк
31
Рыбус
23
Астис
5
Гол
21
Врдоляк
16
Борысюк
18
Кухарчик
28
Любоя
5
Кариока
6
Де Зеув
6
Де Зеув
5
Кариока
10
Эменике
39
Ари
39
Ари
10
Эменике
23
Астис
99
Охайон
99
Охайон
23
Астис
31
Рыбус
10
Вольски
10
Вольски
31
Рыбус
18
Кухарчик
19
Жиро
19
Жиро
18
Кухарчик
Остались в запасе
Спартак
Легия
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
23
Срджа Кнежевич
ЦЗ
11
Томаш Келбович
ЦЗ
84
Войцех Скаба
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
Остались в запасе
23
Срджа Кнежевич
ЦЗ
11
Томаш Келбович
ЦЗ
84
Войцех Скаба
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча Спартак - Легия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Помощники судьи:
Шабтай Нахимас
Амихай Мозес (оба - Израиль)
Резервный судья:
Цив Адлер (Израиль)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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