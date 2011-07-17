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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Химки - Зенит
Химки - Зенит: обзор матча 17 июля 2011
Химки
17.07.2011, воскресенье, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Зенит
38'
Г. Наваловский
81'
А. Воронкин (П)
8'
Данни
15'
В. Файзулин
68'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Химки - Зенит
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Воронкин
Замена
С. Маслов
️️️️
В. Воскобойников
Желтая карточка
Т. Губочан
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Бухаров
Замена
А. Мамонов
️️️️
А. Говоров
ГОЛ! 1:3!
А. Бухаров
Замена
В. Малафеев
️️️️
Ю. Жевнов
Травма
Ю. Жевнов
Замена
С. Хусти
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
А. Воронкин
ГОЛ! 1:2!
Г. Наваловский
15'
ГОЛ! 0:2!
В. Файзулин
Пас отдал
Данни
ГОЛ! 0:1!
Данни
Пас отдал
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
6
Виталий Шумейко
ЛЗ
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
4
Николай Тюнин
ЛП
20
Андрей Говоров
ЦП
88
Георгий Наваловский
ЦП
3
Артем Воронкин
(К)
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ПЗ
10
Данни
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
(К)
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Химки
1
Сергей Козко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
8
Кирилл Кролевец
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
14
Сергей Маслов
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-4-1-1
26
Сулейманов
6
Шумейко
5
Шпедт
16
Мицейка
43
Логашов
4
Тюнин
20
Говоров
88
Наваловский
3
Воронкин
77
Романенко
9
Воскобойников
4-4-2
30
Жевнов
6
Мейра
22
Алвеш
6
Ломбертс
15
Губочан
20
Файзулин
15
Широков
18
Зырянов
10
Данни
27
Лазович
11
Бухаров
9
Воскобойников
14
Маслов
14
Маслов
9
Воскобойников
20
Говоров
24
Мамонов
24
Мамонов
20
Говоров
30
Жевнов
16
Малафеев
16
Малафеев
30
Жевнов
27
Лазович
9
Хусти
9
Хусти
27
Лазович
11
Бухаров
11
Кержаков
11
Кержаков
11
Бухаров
Остались в запасе
Химки
Зенит
8
Кирилл Кролевец
ЦП
1
Сергей Козко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
22
Игорь Шестаков
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
8
Кирилл Кролевец
ЦП
1
Сергей Козко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
22
Игорь Шестаков
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Химки - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Делегат:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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