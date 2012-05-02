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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Шахтер
Металлист - Шахтер: обзор матча 02 мая 2012
Металлист
02.05.2012, среда, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
11'
С. Бланко
36'
Л. Адриано
50'
Фернандиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Шахтер
+3
Желтая карточка
В. Шевчук
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
Х. Соса
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Тейшейра
Замена
О. Шелаев
️️️️
Эдмар
Желтая карточка
А. Пятов
Замена
Д. Коста
️️️️
Т. Степаненко
ГОЛ! 1:2!
Фернандиньо
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
Т. Степаненко
Желтая карточка
П. Гуйе
Желтая карточка
М. Обрадович
ГОЛ! 1:1!
Л. Адриано
ГОЛ! 1:0!
С. Бланко
Пас отдал
Х. Соса
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЛП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
29
Себастьян Бланко
АП
7
Хосе Соса
ПП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
31
Дентиньо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-4-2-1
81
Дишленкович
19
Пшеничных
26
Обрадович
18
Гуйе
4
Березовчук
19
Торрес
8
Эдмар
7
Соса
29
Бланко
10
Марлос
32
Девич
4-1-2-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
13
Шевчук
27
Степаненко
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
11
Тейшейра
10
Виллиан
4
Адриано
8
Эдмар
5
Шелаев
5
Шелаев
8
Эдмар
27
Степаненко
11
Коста
11
Коста
27
Степаненко
11
Тейшейра
11
Селезнев
11
Селезнев
11
Тейшейра
Остались в запасе
Металлист
Шахтер
46
Артем Радченко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
46
Артем Радченко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлист - Шахтер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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