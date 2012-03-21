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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 21 марта 2012
Манчестер Сити
21.03.2012, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Челси
78'
С. Агуэро (П)
85'
С. Насри
60'
Г. Кэхилл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Челси
Желтая карточка
С. Насри
ГОЛ! 2:1!
С. Насри
Пас отдал
К. Тевес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Агуэро
Замена
Э. Джеко
️️️️
Д. Сильва
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Ф. Торрес
Замена
К. Тевес
️️️️
Н. Де Йонг
ГОЛ! 0:1!
Г. Кэхилл
Замена
М. Эссьен
️️️️
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Замена
Г. Бэрри
️️️️
М. Балотелли
Желтая карточка
Х. Мата
20'
Замена
Ж. Босингва
️️️️
Б. Иванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
14
Рауль Мейрелеш
ПП
9
Фернандо Торрес
ЛФ
7
Рамирес
РФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
3
Клиши
2
Туре
4
Ричардс
5
Сабалета
14
Насри
34
Де Йонг
42
Туре
10
Агуэро
21
Сильва
45
Балотелли
4-3-1-2
1
Чех
24
Кэхилл
4
Луис
20
Иванович
3
Коул
14
Мейрелеш
12
Оби Микел
8
Лэмпард
64
Мата
7
Рамирес
9
Торрес
45
Балотелли
18
Бэрри
18
Бэрри
45
Балотелли
21
Сильва
10
Джеко
10
Джеко
21
Сильва
34
Де Йонг
32
Тевес
32
Тевес
34
Де Йонг
20
Иванович
3
Босингва
3
Босингва
20
Иванович
14
Мейрелеш
2
Эссьен
2
Эссьен
14
Мейрелеш
9
Торрес
11
Дрогба
11
Дрогба
9
Торрес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
22
Росс Тернбулл
ВР
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:40 (прямая)
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