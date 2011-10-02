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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 02 октября 2011
Тоттенхэм
02.10.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
37'
Р. ван дер Ваарт
73'
К. Уокер
51'
А. Рэмзи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
Замена
В. Чорлука
️️️️
С. Паркер
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Э. Адебайор
Замена
А. Аршавин
️️️️
Жервиньо
Желтая карточка
С. Паркер
ГОЛ! 2:1!
К. Уокер
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
Б. Санья
Травма
Б. Санья
Замена
Сандро
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 1:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
А. Сонг
ГОЛ! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Э. Адебайор
Желтая карточка
П. Мертезакер
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
(К)
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
8
Александр Сонг
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Микель Артета
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
30
Сандро
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
4-4-2
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
26
Кинг
4
Кабуль
2
Уокер
18
Бэйл
10
Модрич
8
Паркер
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
25
Адебайор
4-1-3-1-1
13
Щесны
3
Санья
8
Сонг
4
Мертезакер
3
Гиббс
13
Коклен
32
Уолкотт
21
Рэмзи
8
Артета
27
Жервиньо
32
ван Перси
8
Паркер
14
Чорлука
14
Чорлука
8
Паркер
25
Адебайор
8
Ливермор
8
Ливермор
25
Адебайор
8
ван дер Ваарт
30
Сандро
30
Сандро
8
ван дер Ваарт
3
Санья
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
3
Санья
32
Уолкотт
51
Бенаюн
51
Бенаюн
32
Уолкотт
27
Жервиньо
28
Аршавин
28
Аршавин
27
Жервиньо
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая) "Россия 2" 21:45
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