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Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Тоттенхэм
Реал - Тоттенхэм: обзор матча 05 апреля 2011
Реал
05.04.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
4 : 0
Завершен
Тоттенхэм
6'
Э. Адебайор
58'
Э. Адебайор
71'
А. Ди Мария
85'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Тоттенхэм
ГОЛ! 4:0!
К. Роналду
Пас отдал
Кака
Замена
С. Бассонг
️️️️
В. Чорлука
Травма
В. Чорлука
Замена
Кака
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Э. Адебайор
Желтая карточка
Д. Дефо
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
М. Озил
Травма
Г. Бэйл
Замена
Л. Диарра
️️️️
С. Хедира
ГОЛ! 2:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Марсело
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Пепе
19'
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
15'
Вторая желтая
П. Крауч
Желтая карточка
Э. Адебайор
12'
Желтая карточка
П. Крауч
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
М. Озил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
30
Сандро
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Реал
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
6
Карвалью
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
11
Ди Мария
25
Адебайор
7
Роналду
4-1-2-2-1
1
Гомес
14
Чорлука
20
Доусон
36
Галлас
32
Ассу-Экотто
30
Сандро
8
ван дер Ваарт
10
Модрич
16
Дженас
18
Бэйл
15
Крауч
28
Хедира
19
Диарра
19
Диарра
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Кака
10
Кака
11
Ди Мария
25
Адебайор
9
Игуаин
9
Игуаин
25
Адебайор
14
Чорлука
4
Бассонг
4
Бассонг
14
Чорлука
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
9
Дефо
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Реал
Тоттенхэм
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Карло Кудичини
ВР
19
Нико Кранчар
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
19
Нико Кранчар
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Реал - Тоттенхэм
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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