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Анжи - Кубань (ЛФЛ)
Анжи - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 14 мая 2011
Анжи
14.05.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Кубань (ЛФЛ)
+3
Замена
А. Фидлер
️️️️
Д. Цораев
Желтая карточка
Б. Кебе
+2
Замена
Б. Кебе
️️️️
О. Ахмедов
Замена
Д. Варга
️️️️
И. Максимов
Замена
С. Давыдов
️️️️
Л. Траоре
Замена
М. Гаджиев
️️️️
Д. Тарделли
Желтая карточка
Д. Цораев
Желтая карточка
М. Жавнерчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
7
Камиль Агаларов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
9
Диего Тарделли
ЛП
3
Роберто Карлос
(К)
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
(К)
ВР
34
Алексей Козлов
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
40
Дачиан Варга
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-1-4-1
77
Ревишвили
7
Агаларов
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
4
Ангбва
3
Карлос
9
Тарделли
11
Буссуфа
10
Ахмедов
13
Лахиялов
16
Голенда
4-1-4-1
98
Будаков
15
Жавнерчик
14
Рогочий
5
Армаш
34
Козлов
8
Тлисов
6
Цораев
55
Кулик
16
Нэ
78
Максимов
90
Траоре
9
Тарделли
91
Гаджиев
91
Гаджиев
9
Тарделли
10
Ахмедов
5
Кебе
5
Кебе
10
Ахмедов
6
Цораев
10
Фидлер
10
Фидлер
6
Цораев
78
Максимов
40
Варга
40
Варга
78
Максимов
90
Траоре
10
Давыдов
10
Давыдов
90
Траоре
Остались в запасе
Анжи
Кубань (ЛФЛ)
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
2
Сергей Горелов
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
11
Георге Букур
ЛП
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
2
Сергей Горелов
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
11
Георге Букур
ЛП
Статистика матча Анжи - Кубань (ЛФЛ)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Виктор Кулагин (Москва)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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