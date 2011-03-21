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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Анжи
Зенит - Анжи: обзор матча 21 марта 2011
Зенит
21.03.2011, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Анжи
7'
Р. Широков
45+1'
Д. Лазович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Анжи
Замена
Д. Иванов
️️️️
О. Ахмедов
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
Замена
С. Хусти
️️️️
Д. Лазович
Замена
А. Иванов
️️️️
Я. Голенда
Замена
Д. Тарделли
️️️️
Г. Гаджиев
Замена
Данни
️️️️
В. Файзулин
ГОЛ! 2:0!
Д. Лазович
+1
Желтая карточка
А. Ионов
ГОЛ! 1:0!
Р. Широков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛП
18
Константин Зырянов
ОП
15
Роман Широков
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
3
Роберто Карлос
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ЛП
8
Жусилей
ОП
13
Шамиль Лахиялов
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
10
Данни
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
9
Диего Тарделли
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Малафеев
3
Лукович
6
Ломбертс
22
Алвеш
22
Анюков
18
Зырянов
15
Широков
27
Лазович
20
Файзулин
11
Ионов
11
Кержаков
4-1-4-1
77
Ревишвили
3
Карлос
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
4
Ангбва
8
Жусилей
98
Гаджиев
13
Лахиялов
10
Ахмедов
7
Агаларов
16
Голенда
27
Лазович
9
Хусти
9
Хусти
27
Лазович
20
Файзулин
10
Данни
10
Данни
20
Файзулин
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
10
Ахмедов
13
Иванов
13
Иванов
10
Ахмедов
16
Голенда
88
Иванов
88
Иванов
16
Голенда
98
Гаджиев
9
Тарделли
9
Тарделли
98
Гаджиев
Остались в запасе
Зенит
Анжи
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
77
Александр Петров
ЦП
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
77
Александр Петров
ЦП
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Анжи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
А. Цветнов (оба - Москва)
Делегат:
В. Бутенко (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 18:10 (прямая)
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