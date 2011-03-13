Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Рубин
Кубань (ЛФЛ) - Рубин: обзор матча 13 марта 2011
Кубань (ЛФЛ)
13.03.2011, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Рубин
53'
А. Касаев
89'
К. Нобоа (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Рубин
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Нобоа
Желтая карточка
А. Рогочий
Замена
П. Немов
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Л. Траоре
️️️️
С. Давыдов
Замена
П. Быстров
️️️️
Б. Натхо
Замена
Р. Калимуллин
️️️️
И. Максимов
Замена
И. Лебеденко
️️️️
А. Касаев
ГОЛ! 0:1!
А. Касаев
Пас отдал
С. Боккетти
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
А. Рогочий
️️️️
Ф. Зуэла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
6
Давид Цораев
ЛВ
10
Артем Фидлер
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
40
Дачиан Варга
ЦП
78
Илья Максимов
ПВ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Бибрас Натхо
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
2
Сергей Горелов
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
90
Ласина Траоре
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-3-2-1
98
Будаков
15
Жавнерчик
26
Зелао
30
Зуэла
34
Козлов
10
Фидлер
16
Нэ
40
Варга
6
Цораев
78
Максимов
10
Давыдов
4-4-2
1
Рыжиков
17
Калешин
76
Шаронов
16
Боккетти
14
Ансальди
61
Карадениз
16
Нобоа
7
Рязанцев
11
Касаев
10
Натхо
17
Дядюн
30
Зуэла
14
Рогочий
14
Рогочий
30
Зуэла
10
Давыдов
90
Траоре
90
Траоре
10
Давыдов
78
Максимов
15
Калимуллин
15
Калимуллин
78
Максимов
61
Карадениз
5
Немов
5
Немов
61
Карадениз
10
Натхо
0
Быстров
0
Быстров
10
Натхо
11
Касаев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
11
Касаев
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Рубин
2
Сергей Горелов
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
2
Сергей Горелов
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Рубин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А. Кобзев
Н. Еремин (оба – Москва)
Делегат:
Н. Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая)
Новости команд
Все
Кубань (ЛФЛ)
Рубин
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
Вчера, 23:00
1
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
Вчера, 23:00
1
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+