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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Реал
Лион - Реал: обзор матча 22 февраля 2011
Лион
22.02.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Реал
83'
Б. Гомис
65'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Реал
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Крис
Замена
М. Пьянич
️️️️
К. Чельстрем
Замена
Марсело
️️️️
М. Озил
Замена
Д. Бриан
️️️️
М. Бастос
Желтая карточка
Ж. Пье
Замена
Ж. Пье
️️️️
С. Дельгадо
Замена
Л. Диарра
️️️️
С. Хедира
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
Замена
К. Бензема
️️️️
Э. Адебайор
Желтая карточка
Крис
Желтая карточка
М. Бастос
Желтая карточка
А. Ди Мария
10'
Желтая карточка
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ОП
8
Йоанн Гуркюфф
(К)
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Мишел Бастос
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
6
Ловрен
15
Ревейер
28
Тулалан
8
Гуркюфф
4
Чельстрем
19
Дельгадо
7
Бастос
18
Гомис
4-2-2-2
12
Касильяс
6
Карвалью
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
25
Адебайор
19
Дельгадо
26
Пье
26
Пье
19
Дельгадо
4
Чельстрем
15
Пьянич
15
Пьянич
4
Чельстрем
7
Бастос
7
Бриан
7
Бриан
7
Бастос
10
Озил
12
Марсело
12
Марсело
10
Озил
28
Хедира
19
Диарра
19
Диарра
28
Хедира
25
Адебайор
9
Бензема
9
Бензема
25
Адебайор
Остались в запасе
Лион
Реал
1
Реми Веркутр
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лион - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:30 (прямая) "НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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