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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Лион
Реал - Лион: обзор матча 16 марта 2011
Реал
16.03.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Лион
37'
Марсело
66'
К. Бензема
76'
А. Ди Мария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Лион
Замена
Л. Диарра
️️️️
К. Бензема
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Дельгадо
Замена
Э. Гранеро
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
М. Озил
Замена
Э. Адебайор
️️️️
К. Роналду
Замена
Ж. Пье
️️️️
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Замена
Б. Гомис
️️️️
Д. Бриан
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 1:0!
Марсело
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
Р. Карвалью
Желтая карточка
Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Джимми Бриан
ПВ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
6
Карвалью
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-1-2-2-1
1
Льорис
15
Ревейер
6
Ловрен
3
Крис
26
Сиссоко
28
Тулалан
4
Чельстрем
8
Гуркюфф
7
Бриан
19
Дельгадо
9
Лисандро
11
Ди Мария
23
Гранеро
23
Гранеро
11
Ди Мария
9
Бензема
19
Диарра
19
Диарра
9
Бензема
7
Роналду
25
Адебайор
25
Адебайор
7
Роналду
8
Гуркюфф
26
Пье
26
Пье
8
Гуркюфф
19
Дельгадо
15
Пьянич
15
Пьянич
19
Дельгадо
7
Бриан
18
Гомис
18
Гомис
7
Бриан
Остались в запасе
Реал
Лион
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
20
Серхио Каналес
АП
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Реал - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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