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Расписание матчей
Россия - Болгария
Россия - Болгария: обзор матча 11 августа 2010
Россия
11.08.2010, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Болгария
7'
Р. Широков
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Болгария
Замена
З. Сираков
️️️️
С. Петров
Замена
Н. Димитров
️️️️
Ч. Янков
Замена
Д. Сычев
️️️️
А. Аршавин
Замена
И. Мицански
️️️️
М. Петров
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Д. Торбинский
Замена
С. Генчев
️️️️
С. Ангелов
Замена
М. Камбуров
️️️️
И. Попов
Желтая карточка
С. Петров
Замена
Д. Рангелов
️️️️
В. Божинов
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Погребняк
Замена
Д. Колодин
️️️️
А. Анюков
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Ю. Жирков
Желтая карточка
А. Анюков
ГОЛ! 1:0!
Р. Широков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
10
Константин Зырянов
ЛП
15
Роман Широков
ОП
23
Игорь Семшов
(К)
ЦП
10
Андрей Аршавин
АП
20
Дмитрий Торбинский
ПП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
16
Иван Иванов
ЛЗ
6
Станислав Ангелов
ЦЗ
3
Илиян Стоянов
(К)
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
17
Мартин Петров
ЛП
9
Ивелин Попов
ЦП
8
Чавдар Янков
ЦП
20
Живко Миланов
ЦП
19
Стилян Петров
ПП
10
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
15
Денис Колодин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
15
Дмитрий Сычев
ЦФ
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
2
Захари Сираков
ПЗ
7
Станислав Генчев
ЦП
19
Николай Димитров
ПП
9
Мартин Камбуров
ЦФ
8
Димитар Рангелов
ЦФ
19
Илиян Мицански
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Акинфеев
18
Жирков
24
Березуцкий
4
Игнашевич
2
Анюков
15
Широков
10
Зырянов
23
Семшов
20
Торбинский
10
Аршавин
20
Погребняк
4-5-1
13
Михайлов
11
Манолев
6
Ангелов
3
Стоянов
16
Иванов
19
Петров
9
Попов
8
Янков
20
Миланов
17
Петров
10
Божинов
2
Анюков
15
Колодин
15
Колодин
2
Анюков
18
Жирков
16
Билялетдинов
16
Билялетдинов
18
Жирков
20
Торбинский
9
Дзагоев
9
Дзагоев
20
Торбинский
20
Погребняк
19
Павлюченко
19
Павлюченко
20
Погребняк
10
Аршавин
15
Сычев
15
Сычев
10
Аршавин
6
Ангелов
7
Генчев
7
Генчев
6
Ангелов
9
Попов
9
Камбуров
9
Камбуров
9
Попов
19
Петров
2
Сираков
2
Сираков
19
Петров
8
Янков
19
Димитров
19
Димитров
8
Янков
10
Божинов
8
Рангелов
8
Рангелов
10
Божинов
17
Петров
19
Мицански
19
Мицански
17
Петров
Остались в запасе
Россия
Болгария
20
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
1
Владислав Стоянов
ВР
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
Остались в запасе
1
Владислав Стоянов
ВР
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Россия - Болгария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 2
05.06.2026
Болгария
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Симоне Гьяндаи
Риккардо Ди Фиоре (оба - Италия)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Первый" 19:00 (прямая)
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