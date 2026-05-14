Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иркутск - Спартак-2: обзор матча 14 мая 2026

Иркутск
14.05.2026, четверг, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
0 : 1
Завершен
Спартак-2
59' П. Полех
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Иркутск - Спартак-2
Завершен
90' +4
Желтая карточка
Арсений Кондояниди
Замена
Максим Степин ️️️️➡️️ Иван Яковлев
90' +2
Замена
Владислав Нагорный ️️️️➡️️ Виктор Антонюк
90' +2
90' +2
Замена
Денис Богомолов ️️️️➡️️ Павел Пелевин
90' +1
Замена
Арсений Кондояниди ️️️️➡️️ Никита Кочанов
Замена
Иван Хлебородов ️️️️➡️️ Егор Перевозников
61'
Замена
Виктор Антонюк ️️️️➡️️ Арсений Лаврентьев
61'
59'
ГОЛ! 0:1! Павел Полех
Пас отдал Павел Пелевин
51'
Желтая карточка
Павел Полех
46'
Замена
Илья Иварлак ️️️️➡️️ Иван Сорокин
37'
Замена
Захар Чушкин ️️️️➡️️ Виктор Солопов
18'
Желтая карточка
Никита Ромась
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
1
Андрей Сорокин
ВР
23
Федор Мотовилов
ЛЗ
2
Алексей Найденов
ЛЗ
34
Александр Усов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
8
Дмитрий Икованюк
ЛП
7
Арсений Лаврентьев
ЛП
10
Егор Перевозников
ЦП
99
Андрей Ломаш
ПП
33
Иван Яковлев
ПП
11
Владислав Луташев
ЦФ
Главный тренер
Илья Кунгуров
Спартак-2
54
Даниил Лукин
ВР
71
Александр Добродицкий
ЛЗ
53
Георгий Ханин
ЛЗ
78
Павел Пелевин
ЛЗ
58
Матвей Кузнецов
ПЗ
67
Никита Ромась
ПЗ
76
Никита Кочанов
ПЗ
40
Иван Сорокин
ЛП
70
Макар Высоченко
ПП
89
Виктор Солопов
ЦФ
62
Павел Полех
ЦФ
Главный тренер
Павел Фигон
Иркутск
5
Антон Полоротов
ЦЗ
25
Кирилл Чернявский
ЦЗ
35
Артем Колобашкин
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЦЗ
99
Виктор Антонюк
ЦЗ
77
Даниил Ким
ЦЗ
2
Владислав Нагорный
ЦЗ
18
Иван Хлебородов
ЦЗ
9
Максим Степин
ЦЗ
80
Артем Цыренов
ЦЗ
Спартак-2
86
Павел Егоров
ЦЗ
60
Денис Богомолов
ЦЗ
96
Захар Чушкин
ЦЗ
75
Арсений Кондояниди
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
69
Илья Иварлак
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
4-5-1
1
Сорокин
2
Найденов
34
Усов
23
Мотовилов
38
Пытлев
7
Лаврентьев
99
Ломаш
8
Икованюк
10
Перевозников
33
Яковлев
11
Луташев
3-2-2-2
54
Лукин
67
Ромась
71
Добродицкий
53
Ханин
76
Кочанов
78
Пелевин
70
Высоченко
40
Сорокин
62
Полех
89
Солопов
7
Лаврентьев
99
Антонюк
99
Антонюк
7
Лаврентьев
Антонюк
2
Нагорный
2
Нагорный
Антонюк
10
Перевозников
18
Хлебородов
18
Хлебородов
10
Перевозников
33
Яковлев
9
Степин
9
Степин
33
Яковлев
78
Пелевин
60
Богомолов
60
Богомолов
78
Пелевин
89
Солопов
96
Чушкин
96
Чушкин
89
Солопов
76
Кочанов
75
Кондояниди
75
Кондояниди
76
Кочанов
40
Сорокин
69
Иварлак
69
Иварлак
40
Сорокин
Остались в запасе
Иркутск
Спартак-2
5
Антон Полоротов
ЦЗ
25
Кирилл Чернявский
ЦЗ
35
Артем Колобашкин
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЦЗ
77
Даниил Ким
ЦЗ
80
Артем Цыренов
ЦЗ
Главный тренер
Илья Кунгуров
86
Павел Егоров
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
Главный тренер
Павел Фигон
Остались в запасе
5
Антон Полоротов
ЦЗ
25
Кирилл Чернявский
ЦЗ
35
Артем Колобашкин
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЦЗ
77
Даниил Ким
ЦЗ
80
Артем Цыренов
ЦЗ
Остались в запасе
86
Павел Егоров
ЦЗ
19
Александр Конкин
ЦЗ
79
Даниил Житников
ЦЗ
Главный тренер
Илья Кунгуров
Главный тренер
Павел Фигон
Статистика матча Иркутск - Спартак-2
3
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
8
15
Офсайды
1
4
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
9
3
Информация о матче
Главный судья:
M. Yanchuk
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Иркутск
Спартак-2
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»
28 мая
2
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Иркутск
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Спартак-2
1 : 2
31.05.2026
Динамо Вг
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+