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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо - Университатя
Динамо - Университатя: обзор матча 19 марта 2026
Динамо
19.03.2026, четверг, 21:30
Румыния. Лига I, 2 тур
0 : 1
Завершен
Университатя
45+2'
M. Etim
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Университатя
Завершен
90'
+5'
Желтая карточка
Джордан Икоко
83'
83'
Желтая карточка
Самуэль Телеш
83'
Желтая карточка
Адриан Рус
Желтая карточка
A. Pop
82'
Замена
Adrian Caragea
️️️️➡️️
Эдди Гнаоре
81'
Замена
Ianis Târbă
️️️️➡️️
Раул Опруц
75'
69'
Замена
Самуэль Телеш
️️️️➡️️
Monday Etim
62'
Замена
Александру Чикелдэу
️️️️➡️️
Тудор Балуцэ
58'
Желтая карточка
Тудор Балуцэ
Замена
A. Pop
️️️️➡️️
Iulius Marginean
56'
Замена
Adrian Mazilu
️️️️➡️️
Александру Муси
56'
Замена
Джордан Икоко
️️️️➡️️
Maxime Sivis
55'
Желтая карточка
Maxime Sivis
53'
46'
Замена
Laurenţiu Popescu
️️️️➡️️
Павел Исенко
46'
Замена
Флорин Стефан
️️️️➡️️
Стефан Байарам
45'
+6
Красная карточка
Никусор Банку
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Monday Etim
Пас отдал
Стефан Байарам
Желтая карточка
Adrian Mazilu
45'
Желтая карточка
Эдди Гнаоре
45'
45'
+5'
44'
Желтая карточка
Александру Крету
Желтая карточка
Кеннеди Боатенг
44'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Девис Эпасси
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
15
Nikita Stoioanov
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
(К)
ЦП
7
Александру Муси
АП
29
Альберто Соро
ПВ
77
Дэнни Армстронг
ПВ
27
Maxime Sivis
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Университатя
77
Павел Исенко
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
8
Тудор Балуцэ
ОП
30
David Matei
ЦП
10
Стефан Байарам
ПВ
12
Monday Etim
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
55
Valentin Țicu
ЦЗ
26
Mihnea Toader
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
24
Adrian Caragea
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
88
Matteo N'Giuwu
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
19
Adrian Mazilu
ЦФ
23
Ianis Târbă
ЦФ
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
2
Флорин Стефан
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
23
Самуэль Телеш
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
27
David Barbu
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
7
S. Nsimba
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
3-3-3-1
1
Эпасси
3
Опруц
15
4
Боатенг
8
Гнаоре
90
10
Кыржан
29
Соро
7
Муси
77
Армстронг
27
3-4-1-1-1
77
Исенко
3
Романчук
28
Рус
6
Скрециу
17
Мора
5
Меквабишвили
8
Балуцэ
11
Банку
30
10
Байарам
12
27
32
Икоко
32
Икоко
27
8
Гнаоре
24
24
8
Гнаоре
90
99
99
90
7
Муси
19
19
7
Муси
3
Опруц
23
23
3
Опруц
77
Исенко
21
21
77
Исенко
10
Байарам
2
Стефан
2
Стефан
10
Байарам
12
23
Телеш
23
Телеш
12
8
Балуцэ
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
8
Балуцэ
Остались в запасе
Динамо
Университатя
73
Alexandru Roșca
ВР
55
Valentin Țicu
ЦЗ
26
Mihnea Toader
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
88
Matteo N'Giuwu
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
7
S. Nsimba
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
73
Alexandru Roșca
ВР
55
Valentin Țicu
ЦЗ
26
Mihnea Toader
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
88
Matteo N'Giuwu
ЦП
Остались в запасе
15
Juraj Badelj
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
27
David Barbu
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
7
S. Nsimba
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Динамо - Университатя
6
1
4
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
2
1
Нарушения
16
15
Офсайды
6
1
Количество передач
508
308
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
66
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.44
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
Посещаемость:
8954
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1 : 2
29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
0 : 0
16.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, Финал за место в ЛК
Динамо
1 : 2
29.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 10 тур
Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Динамо
0 : 0
16.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
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1 : 1
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Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.05.2026
Университатя
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Университатя
2 : 1
03.05.2026
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Румыния. Лига I, 6 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
27.04.2026
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