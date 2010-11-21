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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлист
Динамо К - Металлист: обзор матча 21 ноября 2010
Динамо К
21.11.2010, воскресенье, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Металлист
31'
О. Гусев
35'
М. Девич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Металлист
Замена
С. Кайта
️️️️
Тайсон
Замена
С. Пшеничных
️️️️
Фининьо
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Р. Еременко
Замена
Д. Олейник
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
О. Гусев
Пенальти не реализован!
А. Милевский
Желтая карточка
М. Обрадович
Желтая карточка
О. Шелаев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Девич
Желтая карточка
Т. Михалик
ГОЛ! 1:0!
О. Гусев
Пас отдал
Б. Эль Каддури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
30
Бадр Эль Каддури
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
17
Тарас Михалик
(К)
ЦП
26
Роман Еременко
АП
20
Олег Гусев
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
(К)
ЦЗ
84
Александр Романчук
ПЗ
37
Виталий Бордиян
ЛП
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
11
Тайсон
АП
10
Клейтон Хавьер
ПП
32
Марко Девич
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
14
Франк Темиле
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
11
Сергей Барилко
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Коваль
3
Попов
44
Алмейда
3
Бетао
21
Данило Силва
5
Вукоевич
30
Эль Каддури
17
Михалик
20
Гусев
26
Еременко
0
Милевский
4-1-3-1-1
81
Дишленкович
84
Романчук
18
Гуйе
26
Обрадович
13
Фининьо
5
Шелаев
10
Хавьер
78
Валяев
37
Бордиян
11
Тайсон
32
Девич
26
Еременко
19
Гармаш
19
Гармаш
26
Еременко
13
Фининьо
19
Пшеничных
19
Пшеничных
13
Фининьо
11
Тайсон
2
Кайта
2
Кайта
11
Тайсон
32
Девич
16
Олейник
16
Олейник
32
Девич
Остались в запасе
Динамо К
Металлист
1
Александр Шовковский
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
14
Франк Темиле
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
11
Сергей Барилко
ЦП
1
Максим Старцев
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
14
Франк Темиле
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
1
Максим Старцев
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Статистика матча Динамо К - Металлист
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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