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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Днепр
Ворскла - Днепр: обзор матча 12 сентября 2010
Ворскла
12.09.2010, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Днепр
2'
Е. Коноплянка
79'
С. Назаренко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Днепр
+1
Замена
️️️️
Д. Лепа
Замена
В. Федорчук
️️️️
Е. Шахов
Желтая карточка
Г. Медведев
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Назаренко
Замена
С. Назаренко
️️️️
А. Гладкий
Замена
А. Янузи
️️️️
Р. Безус
Желтая карточка
Е. Шахов
Замена
А. Громов
️️️️
Д. Есин
Замена
Г. Медведев
️️️️
А. Матвеев
2'
ГОЛ! 0:1!
Е. Коноплянка
Пас отдал
А. Гладкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
(К)
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
(К)
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
77
Александру Оника
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
4
Антон Кравченко
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Долганский
15
Кулаков
17
Чеснаков
4
Даллку
33
Селин
5
Матвеев
7
Есин
90
Безус
32
Красноперов
10
Маркоски
17
Сачко
3-2-2-1-2
1
Каниболоцкий
3
Лобжанидзе
25
Холек
14
Чеберячко
5
Мандзюк
29
Денисов
28
Шахов
14
Кравченко
22
Коноплянка
8
Гоменюк
20
Гладкий
5
Матвеев
0
Медведев
0
Медведев
5
Матвеев
90
Безус
9
Янузи
9
Янузи
90
Безус
7
Есин
28
Громов
28
Громов
7
Есин
20
Гладкий
9
Назаренко
9
Назаренко
20
Гладкий
28
Шахов
5
Федорчук
5
Федорчук
28
Шахов
11
Лепа
11
Лепа
Остались в запасе
Ворскла
Днепр
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
77
Александру Оника
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
4
Антон Кравченко
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
Главный тренер
Владимир Бессонов
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
77
Александру Оника
ЦП
Остались в запасе
4
Антон Кравченко
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Ворскла - Днепр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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