Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славен Белупо - Истра 1961: обзор матча 27 февраля 2026

Славен Белупо
27.02.2026, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Истра 1961
64' И. Несторовски
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Истра 1961
Конец матча
Желтая карточка
О. Хаджикич
90' +1
90'
+5'
Замена
A. Jakir ️️️️ И. Несторовски
87'
85'
Замена
А. Кадушич ️️️️ M. Nasraoui
77'
Замена
D. Ahmeti ️️️️ Э. Фредериксен
Замена
K. Išasegi ️️️️ F. Krušelj
74'
Желтая карточка
V. Međimorec
67'
66'
Желтая карточка
Й. Радошевич
66'
Замена
V. Rozić ️️️️ A. Maurić
ГОЛ! 1:0! И. Несторовски
Пас отдал M. Dabro
64'
Замена
M. Dabro ️️️️ А. Гргич
62'
53'
Желтая карточка
N. Šepić
Второй тайм
Желтая карточка
F. Krušelj
44'
10'
Желтая карточка
M. Nasraoui
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
6
Tomislav Božić
(К) ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
27
Ален Гргич
ЛВ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
38
Raul Kumar
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
23
Лео Штулац
ОП
5
Йосип Радошевич
(К) ЦП
10
S. Loncar
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Славен Белупо
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
45
Erik Riđan
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
7
Marko Dabro
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
44
Rene Hrvatin
ЦФ
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
4-1-1-4
31
Хаджикич
18
6
2
35
Жута
21
27
Гргич
15
90
Несторовски
11
17
4-1-3-1-1
1
16
13
3
38
23
Штулац
5
Радошевич
10
8
17
Фредериксен
9
Превляк
18
33
33
18
90
Несторовски
3
3
90
Несторовски
24
24
27
Гргич
7
7
27
Гргич
3
97
Кадушич
97
Кадушич
3
17
Фредериксен
20
20
17
Фредериксен
8
7
7
8
Остались в запасе
Славен Белупо
Истра 1961
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
45
Erik Riđan
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
19
Ernis Qestaj
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
44
Rene Hrvatin
ЦФ
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
45
Erik Riđan
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
19
Ernis Qestaj
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
44
Rene Hrvatin
ЦФ
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Славен Белупо - Истра 1961
3
3
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
393
440
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.78
1.13
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Посещаемость:
923
Новости команд
Все
Славен Белупо
Истра 1961
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Славен Белупо
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+