Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Риека - Славен Белупо: обзор матча 24 января 2026

Риека
24.01.2026, суббота, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Славен Белупо
66' М. Ндокит 85' Т. Дантас
2' И. Несторовски 82' A. Jagusic
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Риека - Славен Белупо
Конец матча
Желтая карточка
A. Matej Jurić
90' +4
90'
+4'
ГОЛ! 2:2! Т. Дантас
85'
84'
Замена
E. Qestaj ️️️️ A. Šuto
82'
ГОЛ! 1:2! A. Jagusic
Пас отдал A. Šuto
Желтая карточка
А. Хушич
80'
78'
Желтая карточка
M. Agbekpornu
74'
Замена
️️️️ J. Mitrović
74'
Замена
I. Lepinjica ️️️️ И. Несторовски
73'
Травма
И. Несторовски
Замена
A. Matej Jurić ️️️️ Д. Аду-Аджей
70'
Замена
Ю. Ласицкас ️️️️ С. Виньято
70'
67'
Замена
M. Agbekpornu ️️️️ I. Ćubelić
ГОЛ! 1:1! М. Ндокит
Пас отдал А. Орек
66'
Замена
N. Bodetić ️️️️ М. Деветак
63'
46'
Замена
V. Međimorec ️️️️ T. Božić
Замена
A. Barco ️️️️ Д. Чоп
46'
Второй тайм
Красная карточка
А. Майсторович
45' +2
45'
Травма
T. Božić
45'
+5'
27'
Желтая карточка
A. Šuto
2'
ГОЛ! 0:1! И. Несторовски
Пас отдал K. Išasegi
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Мартин Зломислич
(К) ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
45
Анте Майсторович
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
6
Tomislav Božić
(К) ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
88
A. Jagusic
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
77
Ante Šuto
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
55
Alfonso Barco
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
79
Alasan Samateh
ЦП
14
Амер Гояк
АП
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
12
Antun Marković
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
29
Marko Aščić
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
3-1-1-1-4
13
Зломислич
45
Майсторович
51
Хушич
22
Орек
34
Деветак
26
Дантас
19
Виньято
20
Ндокит
9
Чоп
18
Аду-Аджей
7
2-3-5
31
Хаджикич
33
6
3
21
88
4
11
90
Несторовски
77
15
28
28
9
Чоп
55
55
9
Чоп
34
Деветак
91
91
34
Деветак
19
Виньято
23
Ласицкас
23
Ласицкас
19
Виньято
18
Аду-Аджей
77
77
18
Аду-Аджей
6
2
2
6
15
22
22
15
90
Несторовски
23
23
90
Несторовски
77
19
19
77
Остались в запасе
Риека
Славен Белупо
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
79
Alasan Samateh
ЦП
14
Амер Гояк
АП
17
Лука Менало
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
32
Ivan Čović
ВР
12
Antun Marković
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
29
Marko Aščić
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
79
Alasan Samateh
ЦП
14
Амер Гояк
АП
17
Лука Менало
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
12
Antun Marković
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
29
Marko Aščić
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Риека - Славен Белупо
3
1
2
Всего ударов по воротам
15
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
18
13
Офсайды
0
1
Количество передач
381
430
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
12
14
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Информация о матче
Главный судья:
Patrik Pavlesic, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
3808
Новости команд
Все
Риека
Славен Белупо
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Риека
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+