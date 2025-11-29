Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Истра 1961 - Славен Белупо: обзор матча 29 ноября 2025

Истра 1961
29.11.2025, суббота, 20:15
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Славен Белупо
90+3' С. Превляк
45' И. Несторовски (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Славен Белупо
Конец матча
Желтая карточка
В. Коски
90' +5
ГОЛ! 1:1! С. Превляк
Пас отдал D. Dejan Djuric
90' +3
90'
+5'
86'
Замена
A. Jakir ️️️️ Л. Жута
86'
Замена
А. Филипович ️️️️ A. Šuto
85'
Травма
Л. Жута
82'
Желтая карточка
Л. Жута
80'
Замена
V. Međimorec ️️️️ J. Mitrović
Замена
М. Хайстер ️️️️ L. Hrafn Róbertsson
77'
Замена
S. Bangura ️️️️ S. Loncar
77'
Замена
С. Превляк ️️️️ A. Jay
70'
70'
Замена
A. Liber ️️️️ М. Каймаков
Замена
D. Dejan Djuric ️️️️ I. Ayuma
61'
Желтая карточка
A. Maurić
49'
Второй тайм
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1! И. Несторовски
45'
+3'
26'
Желтая карточка
М. Каймаков
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
23
Alejandro Jay
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
18
Israel Ayuma
ЦП
5
Йосип Радошевич
(К) ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
10
S. Loncar
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
70
Самсон Лавал
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
6
Tomislav Božić
(К) ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
10
Михаил Каймаков
ЦП
88
A. Jagusic
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
77
Ante Šuto
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
42
Petar Nemet
ВР
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
25
S. Ukich
ЦП
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
7
Андрия Филипович
ПВ
14
Adrian Liber
ЦФ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
2-4-1-3
1
23
38
18
8
10
5
Радошевич
17
Фредериксен
16
Коски
70
Лавал
6
3-2-5
32
18
6
35
Жута
10
Каймаков
88
4
77
11
90
Несторовски
15
6
26
Хайстер
26
Хайстер
6
18
22
22
18
23
9
Превляк
9
Превляк
23
10
11
11
10
11
2
2
11
35
Жута
3
3
35
Жута
77
7
Филипович
7
Филипович
77
10
Каймаков
14
14
10
Каймаков
Остались в запасе
Истра 1961
Славен Белупо
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
42
Petar Nemet
ВР
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
25
S. Ukich
ЦП
32
Dominik Celija
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
31
Осман Хаджикич
ВР
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
42
Petar Nemet
ВР
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
25
S. Ukich
ЦП
32
Dominik Celija
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Истра 1961 - Славен Белупо
2
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
466
385
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
1574
Новости команд
Все
Истра 1961
Славен Белупо
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истра 1961
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+