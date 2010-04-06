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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Интер
ЦСКА - Интер: обзор матча 06 апреля 2010
ЦСКА
06.04.2010, вторник, 20:30
Лига Чемпионов, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Интер
7'
У. Снейдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Интер
Замена
С. Мунтари
️️️️
У. Снейдер
Замена
Э. Рахимич
️️️️
К. Хонда
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Милито
Замена
Гильерме
️️️️
Т. Нецид
Замена
К. Киву
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
П. Мамаев
Вторая желтая
Ч. Одиа
Желтая карточка
Ч. Одиа
16'
Желтая карточка
Д. Станкович
Замена
Ч. Одиа
️️️️
В. Березуцкий
14'
Травма
В. Березуцкий
12'
ГОЛ! 0:1!
У. Снейдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
9
Самуэль Это'О
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
21
Горан Пандев
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
5
Шемберас
11
Гонсалес
10
Мамаев
3
Хонда
66
Дзагоев
15
Нецид
4-2-3-1
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
2
Лусио
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
5
Станкович
21
Пандев
10
Снейдер
9
Это'О
22
Милито
24
Березуцкий
15
Одиа
15
Одиа
24
Березуцкий
3
Хонда
25
Рахимич
25
Рахимич
3
Хонда
15
Нецид
17
Гильерме
17
Гильерме
15
Нецид
21
Пандев
26
Киву
26
Киву
21
Пандев
10
Снейдер
4
Мунтари
4
Мунтари
10
Снейдер
22
Милито
45
Балотелли
45
Балотелли
22
Милито
Остались в запасе
ЦСКА
Интер
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
26
Секу
ПП
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча ЦСКА - Интер
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Эрик Дансоль
Лоран Уго (оба - Франция)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая); "НТВ" 20:15 (прямая)
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