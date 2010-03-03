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Расписание матчей
Венгрия - Россия
Венгрия - Россия: обзор матча 03 марта 2010
Венгрия
03.03.2010, среда, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Россия
39'
В. Ванчак
59'
Д. Билялетдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Венгрия - Россия
Замена
Т. Колтаи
️️️️
С. Хусти
Вторая желтая
И. Денисов
Замена
В. Быстров
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
В. Березуцкий
️️️️
Д. Колодин
Замена
А. Салаи
️️️️
Г. Рудольф
Замена
П. Дардаи
️️️️
Г. Хорват
Замена
Т. Хайнал
️️️️
Б. Бодор
ГОЛ! 1:1!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
А. Аршавин
Желтая карточка
Р. Янбаев
Желтая карточка
И. Денисов
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Погребняк
Замена
Д. Тошер
️️️️
А. Бузаки
Замена
А. Аршавин
️️️️
И. Семшов
Замена
В. Габулов
️️️️
И. Акинфеев
Желтая карточка
И. Акинфеев
ГОЛ! 1:0!
В. Ванчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
0
Золтан Селеши
ЛЗ
6
Болдижар Бодор
ЦЗ
23
Роланд Юхас
(К)
ЦЗ
2
Ласло Боднар
ПЗ
11
Саболч Хусти
ЛП
0
Габор Хорват
ЦП
0
Акош Бузаки
ЦП
0
Гергели Рудольф
АП
0
Вилмош Ванчак
ПП
0
Шандор Торгелле
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Куман
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Денис Колодин
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
11
Сергей Семак
(К)
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
10
Константин Зырянов
ПП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Венгрия
13
Мартон Фулоп
ВР
0
Габор Дьепеш
ЦЗ
0
Тамаш Колтаи
ЦП
0
Пол Дардаи
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Даниэл Тошер
ЦП
9
Адам Салаи
ЦФ
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Андрей Аршавин
ЛВ
18
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
19
Роман Павлюченко
ЦФ
4-4-1-1
1
Кирай
0
Селеши
6
Бодор
23
Юхас
2
Боднар
11
Хусти
0
Хорват
0
Бузаки
0
Ванчак
0
Рудольф
0
Торгелле
4-1-4-1
1
Акинфеев
2
Анюков
4
Игнашевич
15
Колодин
5
Янбаев
7
Денисов
10
Зырянов
11
Семак
23
Семшов
16
Билялетдинов
20
Погребняк
11
Хусти
0
Колтаи
0
Колтаи
11
Хусти
0
Хорват
0
Дардаи
0
Дардаи
0
Хорват
6
Бодор
15
Хайнал
15
Хайнал
6
Бодор
0
Бузаки
9
Тошер
9
Тошер
0
Бузаки
0
Рудольф
9
Салаи
9
Салаи
0
Рудольф
1
Акинфеев
20
Габулов
20
Габулов
1
Акинфеев
15
Колодин
24
Березуцкий
24
Березуцкий
15
Колодин
16
Билялетдинов
18
Быстров
18
Быстров
16
Билялетдинов
23
Семшов
10
Аршавин
10
Аршавин
23
Семшов
20
Погребняк
19
Павлюченко
19
Павлюченко
20
Погребняк
Остались в запасе
Венгрия
Россия
13
Мартон Фулоп
ВР
0
Габор Дьепеш
ЦЗ
Главный тренер
Эрвин Куман
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
0
Габор Дьепеш
ЦЗ
Остались в запасе
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Куман
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Венгрия - Россия
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Стадион:
ЭТО-Парк
Где смотреть матч:
"Первый" 21:30 (прямая)
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