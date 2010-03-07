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Расписание матчей
Суперкубок России
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 07 марта 2010
Рубин
07.03.2010, воскресенье, 14:00
Суперкубок России, Финал
1 : 0
Завершен
ЦСКА
35'
А. Бухаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - ЦСКА
Желтая карточка
С. Рыжиков
+1
Замена
Ф. Текке
️️️️
А. Бухаров
Замена
А. Горбанец
️️️️
В. Галиулин
Желтая карточка
К. Хонда
Замена
А. Дзагоев
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
П. Мамаев
Желтая карточка
Х. Кабзе
Желтая карточка
Д. Шемберас
ГОЛ! 1:0!
А. Бухаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
40
МакБет Сибайя
(К)
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Алан Касаев
ПП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
33
Фатих Текке
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
14
Ансальди
9
Орехов
44
Навас
3
Салуквадзе
21
Галиулин
40
Сибайя
16
Нобоа
11
Касаев
11
Бухаров
99
Кабзе
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
5
Шемберас
17
Красич
3
Хонда
10
Мамаев
11
Гонсалес
15
Нецид
21
Галиулин
32
Горбанец
32
Горбанец
21
Галиулин
11
Бухаров
33
Текке
33
Текке
11
Бухаров
10
Мамаев
66
Дзагоев
66
Дзагоев
10
Мамаев
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
0
Евгений Черемисин
ВР
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Рубин - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Алексей Харламов (Тюмень)
Игорь Лапидус (Элиста)
Резервный судья:
Александр Колобаев (Москва)
Делегат:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Инспектор:
Сергей Куликов (РФС)
Стадион:
Лужники
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