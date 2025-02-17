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«Спартак» отказался от форварда, которого купил ЦСКА
Агент Лоррана обвинил ЦСКА в срыве трансфера
Новичок ЦСКА: «Уверен, что идеально впишусь в команду»
Жемалетдинов вспомнил, как одевался его экс-одноклубник по «Рубину»: «Штаны спущены, задница открыта и тапочки Louis Vuitton»
ЦСКА объявил о трансфере бразильского форварда за 4,2 миллиона