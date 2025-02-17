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Сочи - ЦСКА: обзор матча 17 февраля 2025

Сочи
17.02.2025, понедельник, 11:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
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ЦСКА
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Сочи - ЦСКА
Завершен
Желтая карточка
Марк Носатый
84'
81'
Замена
Александр Вакулич ️️️️➡️️ Максим Мухин
75'
Замена
Артём Бандикян ️️️️➡️️ Сауль Гуарирапа
75'
Замена
Кирилл Глебов ️️️️➡️️ Миралем Пьянич
75'
Замена
Данила Боков ️️️️➡️️ Владислав Тороп
Замена
Никита Бурмистров ️️️️➡️️ Руслан Барт
70'
Замена
Марк Носатый ️️️️➡️️ Анатолий Макаров
60'
Замена
Максим Рудаков ️️️️➡️️ Николай Заболотный
60'
Замена
Руслан Барт ️️️️➡️️ Роман Пасевич
59'
Замена
Руслан Шагиахметов ️️️️➡️️ Максим Кайнов
46'
37'
Желтая карточка
Секу Койта
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
83
Стефан Калинов
ПЗ
8
Максим Кайнов
ОП
88
Анатолий Макаров
ЦП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
9
Артур Шушеначев
ЦФ
7
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
51
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Максим Мухин
ОП
25
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
20
Секу Койта
ЦФ
9
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Сочи
1
Максим Рудаков
ВР
27
Кирилл Заика
ПЗ
60
Марк Носатый
ОП
72
Руслан Шагиахметов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
ЦСКА
1
Егор Бесаев
ВР
45
Данила Боков
ВР
52
Артём Бандикян
ЛЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
92
Алекса Станисавлевич
ЦЗ
84
Александр Вакулич
АП
63
Кирилл Дударин
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Артем Сериков
ПВ
76
Никита Савин
ПВ
4-1-1-2-2
12
Заболотный
13
Терехов
22
Кожемякин
37
Чирков
83
Калинов
8
Кайнов
88
Макаров
97
Пасевич
29
Никитин
7
Писарский
9
Шушеначев
4-1-2-1-2
49
Тороп
22
Гайич
78
Дивеев
51
Абдулкадыров
27
Мойзес
6
Мухин
25
Бистрович
15
Пьянич
10
Обляков
9
Гуарирапа
20
Койта
12
Заболотный
1
Рудаков
1
Рудаков
12
Заболотный
88
Макаров
60
Носатый
60
Носатый
88
Макаров
8
Кайнов
72
Шагиахметов
72
Шагиахметов
8
Кайнов
Барт
18
Бурмистров
18
Бурмистров
Барт
97
Пасевич
59
Барт
59
Барт
97
Пасевич
49
Тороп
45
Боков
45
Боков
49
Тороп
9
Гуарирапа
52
Бандикян
52
Бандикян
9
Гуарирапа
6
Мухин
84
Вакулич
84
Вакулич
6
Мухин
15
Пьянич
17
Глебов
17
Глебов
15
Пьянич
Остались в запасе
Сочи
ЦСКА
27
Кирилл Заика
ПЗ
Главный тренер
Роберт Морено
1
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
92
Алекса Станисавлевич
ЦЗ
63
Кирилл Дударин
ЛВ
14
Артем Сериков
ПВ
76
Никита Савин
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
27
Кирилл Заика
ПЗ
Остались в запасе
1
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
92
Алекса Станисавлевич
ЦЗ
63
Кирилл Дударин
ЛВ
14
Артем Сериков
ПВ
76
Никита Савин
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Сочи - ЦСКА
1
1
Желтые карточки
1
1
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