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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Зенит
Анжи - Зенит: обзор матча 24 октября 2010
Анжи
24.10.2010, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 3
Завершен
Зенит
3'
Я. Голенда
80'
Н. Жосан
90'
М. Бакаев
9'
Данни
40'
К. Зырянов
64'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Зенит
+3
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Бухаров
Желтая карточка
О. Клява
+2
ГОЛ! 3:3!
М. Бакаев
Замена
Ш. Бурзиев
️️️️
Д. Иванов
Желтая карточка
И. Денисов
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Замена
И. Кухарчук
️️️️
З. Арзиани
Замена
С. Хусти
️️️️
К. Зырянов
ГОЛ! 2:3!
Н. Жосан
Замена
Н. Жосан
️️️️
Я. Голенда
Замена
А. Ионов
️️️️
В. Быстров
ГОЛ! 1:3!
Данни
Желтая карточка
Д. Иванов
ГОЛ! 1:2!
К. Зырянов
Желтая карточка
К. Зырянов
ГОЛ! 1:1!
Данни
Пас отдал
А. Бухаров
ГОЛ! 1:0!
Я. Голенда
Пас отдал
Д. Цораев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Дмитрий Иванов
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
25
Зураби Арзиани
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
(К)
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
4-1-3-2
31
Абаев
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
35
Клява
7
Агаларов
88
Бакаев
13
Иванов
25
Арзиани
6
Цораев
12
Стрелков
16
Голенда
4-1-4-1
30
Жевнов
15
Губочан
22
Алвеш
6
Ломбертс
3
Лукович
27
Денисов
34
Быстров
18
Зырянов
37
Семак
10
Данни
11
Бухаров
13
Иванов
0
Бурзиев
0
Бурзиев
13
Иванов
16
Голенда
23
Жосан
23
Жосан
16
Голенда
25
Арзиани
44
Кухарчук
44
Кухарчук
25
Арзиани
18
Зырянов
9
Хусти
9
Хусти
18
Зырянов
34
Быстров
11
Ионов
11
Ионов
34
Быстров
11
Бухаров
99
Канунников
99
Канунников
11
Бухаров
Остались в запасе
Анжи
Зенит
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Анжи - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
В.Дроздов
В.Волков (оба - Москва)
Делегат:
Ю.Вергопуло (Москва)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:10 (прямая); "Россия 2" 22:20 (в записи)
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