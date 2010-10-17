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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак-Нальчик
Локомотив - Спартак-Нальчик: обзор матча 17 октября 2010
Локомотив
17.10.2010, воскресенье, 20:45
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
70'
Д. Сычев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак-Нальчик
Замена
Р. Жезус
️️️️
Й. Голич
Замена
Родолфо
️️️️
Д. Сычев
Замена
А. Рылов
️️️️
М. Йованович
Замена
А. Гошоков
️️️️
Д. Сирадзе
ГОЛ! 1:0!
Д. Сычев
Замена
Д. Траоре
️️️️
Д. Торбинский
Замена
А. Гатагов
️️️️
Вагнер
+3
Желтая карточка
В. Дядюн
Желтая карточка
М. Баша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Вагнер
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Александр Алиев
АП
6
Дмитрий Торбинский
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Александр Колинько
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
28
Йован Голич
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
8
Давид Сирадзе
АП
31
Леандро
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
15
Драман Траоре
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Никита Маляров
ЦП
13
Казбек Гетериев
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
60
Рикардо Жезус
ЦФ
4-4-1-1
1
Гилерме
55
Янбаев
25
Баша
4
Дюрица
49
Шишкин
13
Вагнер
10
Лоськов
88
Глушаков
6
Торбинский
88
Алиев
0
Сычев
4-1-3-1-1
1
Колинько
30
Васянович
20
Джудович
5
Васин
4
Йованович
33
Дышеков
31
Леандро
11
Концедалов
28
Голич
8
Сирадзе
17
Дядюн
0
Сычев
2
Родолфо
2
Родолфо
0
Сычев
13
Вагнер
9
Гатагов
9
Гатагов
13
Вагнер
6
Торбинский
15
Траоре
15
Траоре
6
Торбинский
4
Йованович
10
Рылов
10
Рылов
4
Йованович
8
Сирадзе
19
Гошоков
19
Гошоков
8
Сирадзе
28
Голич
60
Жезус
60
Жезус
28
Голич
Остались в запасе
Локомотив
Спартак-Нальчик
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
30
Отто
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Никита Маляров
ЦП
13
Казбек Гетериев
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
Остались в запасе
30
Отто
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Никита Маляров
ЦП
13
Казбек Гетериев
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Локомотив - Спартак-Нальчик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А.Харламов (Тюмень)
И.Писанко (Новосибирск)
Делегат:
Ю.Вергопуло (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:30 (прямая)
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