Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Cибирь
Рубин - Cибирь: обзор матча 06 мая 2010
Рубин
06.05.2010, четверг, 14:15
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Cибирь
52'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Cибирь
Замена
А. Горбанец
️️️️
А. Касаев
Замена
А. Дегтярев
️️️️
Т. Чижек
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Аравин
ГОЛ! 1:0!
К. Нобоа
Замена
П. Быстров
️️️️
В. Галиулин
Замена
А. Шуленин
️️️️
А. Макаренко
Желтая карточка
А. Макаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Жорди Фигерас
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
АП
11
Алан Касаев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
2
Алексей Аравин
ЦП
8
Александр Макаренко
АП
4
Максим Астафьев
ПП
13
Алексей Медведев
(К)
ЦФ
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
33
Александр Шумов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
4-4-1-1
1
Рыжиков
21
Фигерас
3
Салуквадзе
44
Навас
14
Ансальди
21
Галиулин
15
Муравски
16
Нобоа
11
Касаев
37
Семак
11
Бухаров
4-4-1-1
30
Ковалевски
3
Валентич
17
Бухряков
24
Филипенко
3
Молош
4
Астафьев
9
Нагибин
2
Аравин
22
Чижек
8
Макаренко
13
Медведев
11
Касаев
32
Горбанец
32
Горбанец
11
Касаев
21
Галиулин
0
Быстров
0
Быстров
21
Галиулин
2
Аравин
8
Васильев
8
Васильев
2
Аравин
8
Макаренко
9
Шуленин
9
Шуленин
8
Макаренко
22
Чижек
11
Дегтярев
11
Дегтярев
22
Чижек
Остались в запасе
Рубин
Cибирь
0
Евгений Черемисин
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
33
Александр Шумов
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Шумов
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Cибирь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
В. Назаров (Невинномысск)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:00 (прямая)
Новости команд
Все
Рубин
Cибирь
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+