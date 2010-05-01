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Спартак-Нальчик - Динамо
Спартак-Нальчик - Динамо: обзор матча 01 мая 2010
Спартак-Нальчик
01.05.2010, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
66'
Н. Маляров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Динамо
Замена
В. Васин
️️️️
Д. Сирадзе
+2
Замена
Ф. Смолов
️️️️
И. Семшов
Замена
М. Бикмаев
️️️️
Г. Гогуа
Замена
Леандро
️️️️
А. Щаницин
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 1:0!
Н. Маляров
Пас отдал
В. Дядюн
Замена
К. Комбаров
️️️️
А. Самедов
Травма
А. Самедов
Желтая карточка
Г. Гогуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Казбек Гетериев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
17
Алексей Ребко
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак-Нальчик
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
31
Леандро
ПП
14
Патрик
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
15
Деян Русич
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-3-1-2
30
Отто
21
Филатов
20
Джудович
25
Амисулашвили
15
Кисенков
7
Гогуа
13
Гетериев
7
Маляров
13
Щаницин
17
Дядюн
8
Сирадзе
4-5-1
30
Габулов
26
Уилкшир
13
Гранат
24
Епуряну
6
Фернандес
19
Самедов
17
Ребко
25
Хохлов
20
Семшов
88
Чеснаускис
9
Кокорин
8
Сирадзе
5
Васин
5
Васин
8
Сирадзе
7
Гогуа
75
Бикмаев
75
Бикмаев
7
Гогуа
13
Щаницин
31
Леандро
31
Леандро
13
Щаницин
88
Чеснаускис
23
Комбаров
23
Комбаров
88
Чеснаускис
19
Самедов
9
Комбаров
9
Комбаров
19
Самедов
20
Семшов
90
Смолов
90
Смолов
20
Семшов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Динамо
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
14
Патрик
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
15
Деян Русич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
1
Антон Шунин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
14
Патрик
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
15
Деян Русич
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Спартак-Нальчик - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
А. Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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