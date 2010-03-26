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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - ЦСКА
Анжи - ЦСКА: обзор матча 26 марта 2010
Анжи
26.03.2010, пятница, 19:15
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
12'
А. Стрельцов
49'
К. Хонда
63'
Т. Нецид
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - ЦСКА
Замена
Ч. Одиа
️️️️
М. Красич
Желтая карточка
В. Березуцкий
Желтая карточка
Т. Нецид
Желтая карточка
Д. Шемберас
Замена
Р. Барабадзе
️️️️
Д. Иванов
Замена
Д. Шемберас
️️️️
П. Мамаев
Замена
З. Арзиани
️️️️
Г. Ходжава
ГОЛ! 1:2!
Т. Нецид
Пас отдал
Г. Щенников
Желтая карточка
Э. Рахимич
ГОЛ! 1:1!
К. Хонда
Желтая карточка
К. Набабкин
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Е. Алдонин
Желтая карточка
К. Агаларов
ГОЛ! 1:0!
А. Стрельцов
Пас отдал
Д. Цораев
12'
Желтая карточка
Г. Ходжава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
6
Давид Цораев
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
19
Андрей Стрельцов
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
13
Дмитрий Иванов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
42
Георгий Щенников
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
АП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
0
Магомед Магомедов
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
32
Ревази Барабадзе
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
4-1-4-1
31
Абаев
16
Квирквелия
13
Тагирбеков
3
Пекович
6
Цораев
88
Бакаев
7
Агаларов
19
Стрельцов
28
Ходжава
13
Иванов
16
Голенда
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
25
Рахимич
17
Красич
10
Мамаев
20
Алдонин
3
Хонда
15
Нецид
28
Ходжава
25
Арзиани
25
Арзиани
28
Ходжава
13
Иванов
32
Барабадзе
32
Барабадзе
13
Иванов
17
Красич
15
Одиа
15
Одиа
17
Красич
10
Мамаев
5
Шемберас
5
Шемберас
10
Мамаев
20
Алдонин
66
Дзагоев
66
Дзагоев
20
Алдонин
Остались в запасе
Анжи
ЦСКА
0
Магомед Магомедов
ЦФ
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
0
Магомед Магомедов
ЦФ
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Анжи - ЦСКА
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Е. Волнин (Владимир)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:00 (прямая); "Спорт-Плюс" 19:00 (прямая)
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