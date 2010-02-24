Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Севилья
ЦСКА - Севилья: обзор матча 24 февраля 2010
ЦСКА
24.02.2010, среда, 20:30
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Севилья
66'
М. Гонсалес
26'
А. Негредо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Севилья
Замена
Л. Акоста
️️️️
Ренато
Замена
П. Мамаев
️️️️
К. Хонда
Желтая карточка
К. Хонда
Желтая карточка
М. Гонсалес
Желтая карточка
Е. Алдонин
Замена
Ф. Кануте
️️️️
А. Негредо
ГОЛ! 1:1!
М. Гонсалес
Пас отдал
С. Игнашевич
Замена
Д. Перотти
️️️️
Адриано
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
Х. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
АП
3
Фернандо Наварро
ПП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
8
Лоло
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
5
Шемберас
11
Гонсалес
20
Алдонин
3
Хонда
17
Красич
15
Нецид
3-2-3-1-1
25
Палоп
16
Навас
17
Фасио
14
Эскюде
18
Станкявичус
3
Адриано
3
Наварро
16
Зокора
5
Ромарик
11
Ренато
21
Негредо
3
Хонда
10
Мамаев
10
Мамаев
3
Хонда
11
Ренато
9
Акоста
9
Акоста
11
Ренато
21
Негредо
11
Кануте
11
Кануте
21
Негредо
3
Адриано
8
Перотти
8
Перотти
3
Адриано
Остались в запасе
ЦСКА
Севилья
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча ЦСКА - Севилья
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Торстен Шиффнер (Германия)
Марк Борш (Германия)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая); "НТВ" 20:15 (прямая)
Новости команд
Все
ЦСКА
Севилья
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11:57
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
10:44
6
У Кисляка началась деградация: подробности
10:33
4
Шнякин считает, что Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с ЦСКА
09:51
4
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
00:31
4
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11:57
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
10:44
6
У Кисляка началась деградация: подробности
10:33
4
Шнякин считает, что Карасев ошибочно не поставил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с ЦСКА
09:51
4
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
00:31
4
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+