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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - ЦСКА
Севилья - ЦСКА: обзор матча 16 марта 2010
Севилья
16.03.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
ЦСКА
41'
Д. Перотти
39'
Т. Нецид
55'
К. Хонда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - ЦСКА
Замена
П. Мамаев
️️️️
М. Гонсалес
Замена
Э. Рахимич
️️️️
К. Хонда
Замена
Адриано
️️️️
Ф. Наварро
Замена
Ч. Одиа
️️️️
М. Красич
Желтая карточка
Д. Шемберас
Замена
А. Негредо
️️️️
Ренато
Желтая карточка
М. Гонсалес
Желтая карточка
Г. Щенников
ГОЛ! 1:2!
К. Хонда
Желтая карточка
Л. Фабиано
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Д. Капель
ГОЛ! 1:1!
Д. Перотти
Пас отдал
Х. Навас
ГОЛ! 0:1!
Т. Нецид
Пас отдал
К. Хонда
20'
Желтая карточка
А. Березуцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
8
Диего Перотти
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
20
Евгений Алдонин
ЦП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
3
Кейсуке Хонда
АП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
8
Лоло
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Палоп
16
Навас
17
Фасио
3
Драгутинович
3
Наварро
18
Станкявичус
17
Капель
11
Ренато
16
Зокора
8
Перотти
9
Фабиано
4-4-1-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
17
Красич
20
Алдонин
5
Шемберас
11
Гонсалес
3
Хонда
15
Нецид
3
Наварро
3
Адриано
3
Адриано
3
Наварро
17
Капель
11
Кануте
11
Кануте
17
Капель
11
Ренато
21
Негредо
21
Негредо
11
Ренато
17
Красич
15
Одиа
15
Одиа
17
Красич
3
Хонда
25
Рахимич
25
Рахимич
3
Хонда
11
Гонсалес
10
Мамаев
10
Мамаев
11
Гонсалес
Остались в запасе
Севилья
ЦСКА
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
1
Сергей Чепчугов
ВР
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
8
Лоло
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Севилья - ЦСКА
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Помощники судьи:
Габор Эреш
Тибор Вамош (оба - Венгрия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая); "НТВ" 22:30 (прямая)
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