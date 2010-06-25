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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Чили - Испания
Чили - Испания: обзор матча 25 июня 2010
Чили
25.06.2010, пятница, 22:30
Чемпионат мира, группа H, 3 тур
1 : 2
Завершен
Испания
47'
Р. Мильяр
25'
Д. Вилья
37'
А. Иньеста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Испания
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
А. Санчес
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:2!
Р. Мильяр
Замена
Э. Паредес
️️️️
Х. Вальдивия
Замена
Р. Мильяр
️️️️
М. Гонсалес
+3
Травма
Х. Алонсо
ГОЛ! 0:2!
А. Иньеста
Пас отдал
Д. Вилья
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Желтая карточка
М. Эстрада
Желтая карточка
В. Понсе
20'
Желтая карточка
Г. Медель
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
17
Гари Медель
ЦЗ
3
Вальдо Понсе
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
13
Марко Эстрада
ОП
10
Хорхе Вальдивия
АП
8
Артуро Видаль
ПП
10
Алексис Санчес
ЦФ
15
Жан Босежур
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
7
Давид Вилья
ЛВ
8
Хави
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Андрес Иньеста
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Чили
23
Луис Марин
ВР
12
Мигель Пинто
ВР
2
Исмаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Пабло Контрерас
ЦЗ
16
Гонсало Фьерро
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
6
Карлос Кармона
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
21
Родриго Тельо
АП
20
Родриго Мильяр
ПП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Умберто Суасо
ЦФ
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Давид Сильва
АП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Браво
17
Медель
3
Понсе
4
Исла
13
Эстрада
14
Гонсалес
8
Видаль
10
Вальдивия
15
Босежур
10
Санчес
4-3-2-1
1
Касильяс
5
Пуйоль
3
Пике
15
Рамос
11
Капдевила
8
Хави
14
Алонсо
5
Бускетс
6
Иньеста
7
Вилья
9
Торрес
10
Вальдивия
22
Паредес
22
Паредес
10
Вальдивия
14
Гонсалес
20
Мильяр
20
Мильяр
14
Гонсалес
10
Санчес
19
Орельяна
19
Орельяна
10
Санчес
14
Алонсо
4
Мартинес
4
Мартинес
14
Алонсо
9
Торрес
10
Фабрегас
10
Фабрегас
9
Торрес
Остались в запасе
Чили
Испания
16
Гонсало Фьерро
ЦП
23
Луис Марин
ВР
12
Мигель Пинто
ВР
2
Исмаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Пабло Контрерас
ЦЗ
6
Карлос Кармона
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
21
Родриго Тельо
АП
9
Умберто Суасо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
16
Гонсало Фьерро
ЦП
23
Луис Марин
ВР
12
Мигель Пинто
ВР
2
Исмаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Пабло Контрерас
ЦЗ
6
Карлос Кармона
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
21
Родриго Тельо
АП
9
Умберто Суасо
ЦФ
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Чили - Испания
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
06.06.2026
Чили
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Помощники судьи:
Хосе Луис Камарго
Альберто Марин Мендес (оба - Мексика)
Стадион:
Лофтус Версфельд
Где смотреть матч:
"Первый" - 22:40 (запись)
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