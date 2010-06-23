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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Гана - Германия
Гана - Германия: обзор матча 23 июня 2010
Гана
23.06.2010, среда, 22:30
Чемпионат мира, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Германия
60'
М. Озил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гана - Германия
Замена
Д. Адийя
️️️️
А. Айю
+2
Замена
Т. Кроос
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
М. Амоа
️️️️
А. Гьян
Замена
М. Янсен
️️️️
Д. Боатенг
Замена
П. Троховски
️️️️
Т. Мюллер
Замена
С. Мунтари
️️️️
П. Тагое
ГОЛ! 0:1!
М. Озил
Желтая карточка
Т. Мюллер
Желтая карточка
А. Айю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
22
Ричард Кингсон
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Джон Менса
(К)
ЦЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
10
Андре Айю
ЛВ
6
Энтони Аннан
ОП
9
Кевин-Принс Боатенг
АП
12
Принс Тагое
ПВ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЛЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
0
Филипп Лам
(К)
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
16
Какау
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Гана
16
Стивен Ахорлу
ВР
1
Даниэль Агуей
ВР
17
Ли Эдди
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
17
Ибрахим Айю
ПЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
11
Салли Мунтари
ЦП
10
Стивен Аппиа
ЦП
9
Дерек Боатенг
ЦП
20
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
18
Доминик Адийя
ЦФ
14
Мэттью Амоа
ЦФ
Германия
12
Тим Визе
ВР
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Сердар Таски
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
21
Марко Марин
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Кингсон
2
Сарпей
4
Менса
5
Менса
4
Пэйнтсил
6
Аннан
20
Асамоа
10
Айю
9
Боатенг
12
Тагое
3
Гьян
4-2-2-2
1
Нойер
0
Лам
0
Мертезакер
3
Фридрих
17
Боатенг
7
Швайнштайгер
6
Хедира
10
Озил
10
Подольски
13
Мюллер
16
Какау
12
Тагое
11
Мунтари
11
Мунтари
12
Тагое
10
Айю
18
Адийя
18
Адийя
10
Айю
3
Гьян
14
Амоа
14
Амоа
3
Гьян
17
Боатенг
7
Янсен
7
Янсен
17
Боатенг
7
Швайнштайгер
8
Кроос
8
Кроос
7
Швайнштайгер
13
Мюллер
15
Троховски
15
Троховски
13
Мюллер
Остались в запасе
Гана
Германия
16
Стивен Ахорлу
ВР
1
Даниэль Агуей
ВР
17
Ибрахим Айю
ПЗ
17
Ли Эдди
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
10
Стивен Аппиа
ЦП
9
Дерек Боатенг
ЦП
20
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
12
Тим Визе
ВР
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Сердар Таски
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Марко Марин
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
16
Стивен Ахорлу
ВР
1
Даниэль Агуей
ВР
17
Ибрахим Айю
ПЗ
17
Ли Эдди
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
10
Стивен Аппиа
ЦП
9
Дерек Боатенг
ЦП
20
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Сердар Таски
ЦЗ
4
Деннис Аого
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Марко Марин
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Гана - Германия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Помощники судьи:
Алтемир Хаусманн
Роберто Браац (оба - Бразилия)
Стадион:
Соккер Сити
Где смотреть матч:
"Первый" - 22:30 (прямая трансляция)
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