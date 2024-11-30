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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 30 ноября 2024
ЦСКА
30.11.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Рубин
63'
М. Лукин
90+6'
М. Лукин
43'
М. Даку
52'
Е. Тесленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Рубин
ГОЛ! 2:2!
М. Лукин
Пас отдал
Мойзес
90'
+6
88'
Желтая карточка
Р. Безруков
Замена
К. Глебов
️️️️
Келлвен
86'
85'
Замена
О. Иванов
️️️️
Н. Чумич
85'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
М. Даку
Желтая карточка
М. Лукин
73'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Д. Круговой
69'
68'
Замена
В. Ходжа
️️️️
Д. Шабанхаджай
67'
Замена
Р. Безруков
️️️️
Б. Йочич
65'
Вторая желтая
Д. Кабутов
ГОЛ! 1:2!
М. Лукин
63'
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
Т. Мусаев
62'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Кисляк
62'
52'
ГОЛ! 0:2!
Е. Тесленко
Пас отдал
Д. Кабутов
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Даку
Пас отдал
Д. Шабанхаджай
41'
Желтая карточка
Д. Кабутов
36'
Желтая карточка
У. Иву
22'
Желтая карточка
Б. Йочич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
3-2-1-3-1
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
90
Лукин
27
Мойзес
12
Келлвен
15
Пьянич
31
Кисляк
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
3-3-2-2
38
Ставер
2
Тесленко
27
Грицаенко
5
Вуячич
70
Кабутов
6
Иву
71
Рожков
27
Чумич
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
3
Круговой
8
Бистрович
8
Бистрович
3
Круговой
31
Кисляк
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
31
Кисляк
12
Келлвен
17
Глебов
17
Глебов
12
Келлвен
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
99
Шабанхаджай
22
Ходжа
22
Ходжа
99
Шабанхаджай
27
Чумич
19
Иванов
19
Иванов
27
Чумич
8
Йочич
23
Безруков
23
Безруков
8
Йочич
19
Даку
7
Фамейе
7
Фамейе
19
Даку
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча ЦСКА - Рубин
1
1
4
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
8
16
Офсайды
2
1
Количество передач
598
263
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Павел Новиков
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; АVAR – Павел Кукуян
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Генич, Пойда)
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