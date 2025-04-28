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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Славен Белупо
Истра 1961 - Славен Белупо: обзор матча 28 апреля 2025
Истра 1961
28.04.2025, понедельник, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Славен Белупо
22'
С. Лончар
29'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Славен Белупо
84'
Желтая карточка
L. Lucic
84'
Замена
A. Jakir
️️️️
L. Lucic
84'
Замена
A. Šuto
️️️️
F. Krušelj
77'
Желтая карточка
M. Agbekpornu
75'
Замена
I. Lepinjica
️️️️
A. Liber
54'
Замена
M. Agbekpornu
️️️️
I. Ćubelić
50'
Желтая карточка
А. Гргич
29'
ГОЛ! 1:1!
И. Несторовски
Пас отдал
А. Гргич
ГОЛ! 1:0!
С. Лончар
Пас отдал
Г. Гагуа
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
7
Vinko Rozić
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
57
Kristian Fućak
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
22
Ante Šuto
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
3-4-1-2
21
25
Валинчич
15
Марешич
97
Кадушич
7
5
Радошевич
8
10
Лончар
21
Лисица
16
Коски
29
Гагуа
3-2-5
25
18
6
35
21
8
90
Несторовски
27
Гргич
8
14
4
14
23
23
14
35
3
3
35
8
22
22
8
18
22
22
18
Остались в запасе
Истра 1961
Славен Белупо
1
Franko Kolić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
57
Kristian Fućak
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
7
Ivan Dolček
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
1
Franko Kolić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
57
Kristian Fućak
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
7
Ivan Dolček
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Истра 1961 - Славен Белупо
3
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
10
9
Офсайды
2
1
Количество передач
543
299
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
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Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Patrik Pavlesic, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
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Истра 1961
Славен Белупо
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