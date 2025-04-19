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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Риека
Истра 1961 - Риека: обзор матча 19 апреля 2025
Истра 1961
19.04.2025, суббота, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Риека
70'
V. Rozić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Риека
Замена
L. Hrafn Róbertsson
️️️️
A. Maurić
90'
+4
Замена
K. Fućak
️️️️
Г. Гагуа
90'
+4
Замена
I. Ćalušić
️️️️
С. Лончар
86'
84'
Желтая карточка
А. Орек
79'
Желтая карточка
А. Майсторович
75'
Замена
D. Dogan
️️️️
Д. Петрович
ГОЛ! 1:0!
V. Rozić
Пас отдал
М. Лисица
70'
46'
Замена
Л. Менало
️️️️
Д. Чоп
22'
Желтая карточка
А. Гояк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
22
Анте Орек
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
14
Амер Гояк
АП
4
Нико Янкович
АП
45
Анте Майсторович
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
57
Kristian Fućak
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
23
Rajan Žlibanović
ЦП
19
Cherno Saho
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
15
Dominik Thaqi
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
3-3-1-3
21
25
Валинчич
15
Марешич
97
Кадушич
10
Лончар
5
Радошевич
8
21
Лисица
70
29
Гагуа
16
Коски
1-4-2-3
23
Зломислич
22
Орек
21
Петрович
10
Фрук
7
Джуара
3
Года
14
Гояк
4
Янкович
9
Чоп
34
Деветак
45
Майсторович
10
Лончар
27
27
10
Лончар
29
Гагуа
57
57
29
Гагуа
8
6
6
8
9
Чоп
17
Менало
17
Менало
9
Чоп
21
Петрович
20
20
21
Петрович
Остались в запасе
Истра 1961
Риека
1
Franko Kolić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
23
Rajan Žlibanović
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
15
Dominik Thaqi
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
1
Franko Kolić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
23
Rajan Žlibanović
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
15
Dominik Thaqi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Истра 1961 - Риека
3
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
16
11
Офсайды
0
2
Количество передач
441
357
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
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Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
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