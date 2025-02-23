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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Истра 1961
Славен Белупо - Истра 1961: обзор матча 23 февраля 2025
Славен Белупо
23.02.2025, воскресенье, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Истра 1961
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Истра 1961
Желтая карточка
И. Несторовски
84'
Замена
L. Crepulja
️️️️
I. Dolček
82'
Замена
M. Šakota
️️️️
I. Ćubelić
81'
Желтая карточка
A. Šuto
74'
Замена
A. Šuto
️️️️
A. Liber
72'
71'
Замена
А. Кадушич
️️️️
V. Rozić
70'
Замена
I. Ćalušić
️️️️
С. Лончар
66'
Вторая желтая
Й. Радошевич
59'
Желтая карточка
М. Хайстер
58'
Замена
K. Fućak
️️️️
Г. Гагуа
Замена
М. Каймаков
️️️️
I. Lepinjica
58'
44'
Желтая карточка
Г. Гагуа
44'
Желтая карточка
Й. Радошевич
20'
Желтая карточка
V. Rozić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
7
Ivan Dolček
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
8
Antonio Maurić
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
22
Ante Šuto
ЦФ
Истра 1961
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
4-1-5
25
8
23
35
6
23
8
90
Несторовски
27
Гргич
14
7
3-4-1-2
21
15
Марешич
2
Хайстер
25
Валинчич
5
Радошевич
10
Лончар
7
8
21
Лисица
16
Коски
29
Гагуа
8
14
14
8
23
10
Каймаков
10
Каймаков
23
7
21
21
7
14
22
22
14
7
97
Кадушич
97
Кадушич
7
10
Лончар
27
27
10
Лончар
29
Гагуа
57
57
29
Гагуа
Остались в запасе
Славен Белупо
Истра 1961
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
Остались в запасе
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Славен Белупо - Истра 1961
2
1
4
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
12
Офсайды
4
0
Количество передач
452
380
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Antonio Melnjak, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Новости команд
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Славен Белупо
Истра 1961
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
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Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
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2022.01.18 21:10
1
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
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17
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