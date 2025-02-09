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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Истра 1961
Риека - Истра 1961: обзор матча 09 февраля 2025
Риека
09.02.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Истра 1961
38'
Г. Гагуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Истра 1961
90'
+2
Желтая карточка
С. Лончар
78'
Замена
М. Хайстер
️️️️
V. Rozić
Желтая карточка
Н. Джуара
71'
69'
Замена
С. Лончар
️️️️
Г. Гагуа
62'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
L. Hrafn Róbertsson
Замена
Л. Менало
️️️️
Š. Butić
58'
56'
Желтая карточка
K. Fućak
52'
Желтая карточка
В. Коски
Замена
А. Гояк
️️️️
М. Скорич
52'
Желтая карточка
Б. Года
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гагуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
5
Миле Скорич
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
4
Нико Янкович
АП
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
15
Nikola Medojevic
ЦП
14
Амер Гояк
АП
19
Cherno Saho
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
12
Marko Juršić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
57
Kristian Fućak
ЦФ
1-5-3-1
23
Зломислич
5
Скорич
15
Илинкович
18
Селахи
21
Петрович
3
Года
7
Джуара
27
4
Янкович
25
45
Майсторович
3-2-1-4
21
25
Валинчич
15
Марешич
77
Келлер
8
7
21
Лисица
6
29
Гагуа
94
16
Коски
5
Скорич
14
Гояк
14
Гояк
5
Скорич
27
17
Менало
17
Менало
27
7
2
Хайстер
2
Хайстер
7
6
5
Радошевич
5
Радошевич
6
29
Гагуа
10
Лончар
10
Лончар
29
Гагуа
Остались в запасе
Риека
Истра 1961
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
15
Nikola Medojevic
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
1
Franko Kolić
ВР
12
Marko Juršić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
57
Kristian Fućak
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
15
Nikola Medojevic
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
19
Cherno Saho
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Остались в запасе
1
Franko Kolić
ВР
12
Marko Juršić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
57
Kristian Fućak
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Риека - Истра 1961
2
3
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
19
19
Офсайды
3
1
Количество передач
457
355
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Матчи команд
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Риека
- : -
03.12.2026
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Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
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2 : 1
27.10.2026
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- : -
05.12.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Oliver Romic, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
4893 из 8279 зрителей (59%)
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