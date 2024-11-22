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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Славен Белупо
Истра 1961 - Славен Белупо: обзор матча 22 ноября 2024
Истра 1961
22.11.2024, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Славен Белупо
24'
М. Лисица
78'
Г. Гагуа
38'
I. Lepinjica
70'
M. Boras
89'
A. Šuto
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Славен Белупо
90'
+3
Замена
M. Aščić
️️️️
М. Каймаков
90'
+3
Замена
L. Bošnjak
️️️️
A. Liber
90'
Желтая карточка
A. Šuto
89'
ГОЛ! 2:3!
A. Šuto
Пас отдал
I. Ćubelić
ГОЛ! 2:2!
Г. Гагуа
78'
75'
Замена
A. Šuto
️️️️
I. Lepinjica
70'
ГОЛ! 1:2!
M. Boras
Замена
I. Ćalušić
️️️️
Д. Марешич
70'
Желтая карточка
Г. Гагуа
67'
Желтая карточка
Д. Марешич
58'
56'
Желтая карточка
I. Ćubelić
Замена
M. Čuić
️️️️
А. Кадушич
46'
38'
ГОЛ! 1:1!
I. Lepinjica
ГОЛ! 1:0!
М. Лисица
Пас отдал
В. Коски
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Marijan Ćorić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
35
L. Lucic
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Lovro Majkić
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
9
Elias Filet
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
Славен Белупо
1
Teo Kolar
ВР
20
Marko Petrovic
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
22
Ante Šuto
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
3-2-1-1-3
1
2
Хайстер
4
Йову
21
Богдан
15
Марешич
97
Кадушич
71
Бийого Поко
21
Лисица
27
Лекуэйри
70
16
Коски
4-3-3
25
23
15
18
35
21
10
Каймаков
23
14
7
8
15
Марешич
27
27
15
Марешич
97
Кадушич
10
10
97
Кадушич
14
24
24
14
23
22
22
23
10
Каймаков
29
29
10
Каймаков
Остались в запасе
Истра 1961
Славен Белупо
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Lovro Majkić
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
9
Elias Filet
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
1
Teo Kolar
ВР
20
Marko Petrovic
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Lovro Majkić
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
9
Elias Filet
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Остались в запасе
1
Teo Kolar
ВР
20
Marko Petrovic
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Истра 1961 - Славен Белупо
2
2
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
15
Офсайды
1
0
Количество передач
371
403
Сейвы
2
2
Точность передач %
70
75
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Новости команд
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Истра 1961
Славен Белупо
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