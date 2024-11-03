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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Риека
Истра 1961 - Риека: обзор матча 03 ноября 2024
Истра 1961
03.11.2024, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Риека
77'
Т. Фрук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Риека
90'
+1
Желтая карточка
Š. Butić
Замена
M. Čuić
️️️️
М. Хайстер
81'
81'
Замена
Л. Селахи
️️️️
Т. Фрук
77'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фрук
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
S. Blagojević
71'
45'
Желтая карточка
М. Деветак
Желтая карточка
А. Кадушич
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Риека
6
Степан Радельич
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
34
Младен Деветак
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Истра 1961
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
9
Elias Filet
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
Риека
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Dominik Dogan
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
3-2-1-1-2
21
25
Валинчич
4
Йову
21
Богдан
97
Кадушич
15
Марешич
7
21
Лисица
70
16
Коски
2-3-3-3
6
Радельич
28
Смольчич
21
Петрович
15
Илинкович
10
Фрук
87
Пашалич
4
Янкович
20
Рукавина
23
Зломислич
15
34
Деветак
7
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
7
2
Хайстер
10
10
2
Хайстер
10
Фрук
18
Селахи
18
Селахи
10
Фрук
Остались в запасе
Истра 1961
Риека
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
9
Elias Filet
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Dominik Dogan
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
9
Elias Filet
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Остались в запасе
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Dominik Dogan
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Истра 1961 - Риека
1
3
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
22
18
Офсайды
1
1
Количество передач
316
346
Сейвы
1
0
Точность передач %
64
70
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
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