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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Истра 1961
Славен Белупо - Истра 1961: обзор матча 31 августа 2024
Славен Белупо
31.08.2024, суббота, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Истра 1961
30'
M. Čuić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Истра 1961
Желтая карточка
I. Čović
82'
81'
Желтая карточка
М. Хайстер
77'
Замена
️️️️
I. Ćalušić
70'
Желтая карточка
Г. Гагуа
61'
Замена
O. Petrusenko
️️️️
M. Čuić
61'
Замена
Г. Гагуа
️️️️
М. Вук
Замена
И. Несторовски
️️️️
M. Lešković
56'
49'
Желтая карточка
S. Blagojević
Замена
D. Martinovic
️️️️
М. Каймаков
46'
Замена
Р. Мурич
️️️️
M. Boras
46'
Замена
I. Borna Jelić Balta
️️️️
A. Bosec
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
M. Čuić
Пас отдал
А. Кадушич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
13
Marko Lešković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
8
Antonio Bosec
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
10
Михаил Каймаков
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
7
Ivan Dolček
ЦФ
45
Karlo Butić
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
27
Luka Ćurković
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Истра 1961
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
3-2-2-3
25
6
8
35
23
13
10
Каймаков
21
27
Гргич
45
7
3-3-2-2
21
97
Кадушич
2
Хайстер
15
Марешич
2
7
27
21
Лисица
7
Вук
10
16
Коски
8
88
88
8
13
90
Несторовски
90
Несторовски
13
10
Каймаков
10
10
10
Каймаков
23
11
Мурич
11
Мурич
23
10
16
16
10
7
Вук
29
Гагуа
29
Гагуа
7
Вук
Остались в запасе
Славен Белупо
Истра 1961
32
Ivan Čović
ВР
27
Luka Ćurković
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
27
Luka Ćurković
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Остались в запасе
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Славен Белупо - Истра 1961
1
3
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
18
Офсайды
3
1
Количество передач
448
340
Сейвы
0
1
Точность передач %
79
72
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Новости команд
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Славен Белупо
Истра 1961
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
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Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
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1
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
1
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