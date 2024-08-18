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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Истра 1961
Риека - Истра 1961: обзор матча 18 августа 2024
Риека
18.08.2024, воскресенье, 22:00
Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Истра 1961
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Истра 1961
90'
+3
Желтая карточка
M. Čuić
76'
Замена
М. Хайстер
️️️️
I. Ćalušić
61'
Замена
M. Čuić
️️️️
Б. Лекуэйри
52'
Желтая карточка
L. Majkić
47'
Желтая карточка
Д. Марешич
Замена
N. Galešić
️️️️
С. Радельич
46'
46'
Замена
М. Лисица
️️️️
Г. Гагуа
45'
+2
Желтая карточка
Б. Лекуэйри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
6
Степан Радельич
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
87
Марко Пашалич
ЛВ
25
Bruno Bogojević
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
23
Мартин Зломислич
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
16
Вилле Коски
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Риека
21
Bruno Burčul
ЦЗ
12
Эммануэль Банда
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
22
Велдин Ходжа
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Истра 1961
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
10
Mario Čuić
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
1-3-3-4
6
Радельич
25
21
Петрович
10
Фрук
87
Пашалич
4
Янкович
20
Рукавина
23
Зломислич
45
Майсторович
34
Деветак
29
Иванович
4-1-5
21
97
Кадушич
77
Келлер
4
Йову
15
Марешич
27
16
Коски
70
29
Гагуа
27
Лекуэйри
16
6
Радельич
15
15
6
Радельич
29
Гагуа
21
Лисица
21
Лисица
29
Гагуа
27
2
Хайстер
2
Хайстер
27
27
Лекуэйри
10
10
27
Лекуэйри
Остались в запасе
Риека
Истра 1961
21
Bruno Burčul
ЦЗ
12
Эммануэль Банда
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
22
Велдин Ходжа
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
21
Bruno Burčul
ЦЗ
12
Эммануэль Банда
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
22
Велдин Ходжа
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Остались в запасе
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Риека - Истра 1961
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
26
Офсайды
3
2
Количество передач
254
425
Сейвы
2
2
Точность передач %
64
75
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Toni Dadic, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
4159 из 8279 зрителей (50%)
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