Президент «Урала» Иванов оценил возможность включения Шатова в тренерский штаб команды
«Краснодар» назвал соперников по предсезонным матчам
Шатов приехал на тренерскую стажировку в клуб РПЛ
«Локомотив» заработает на трансфере Севикяна в «Ференцварош»
Дзюба рассказал о желании стать лучшим бомбардиром в истории России
«Локомотив» заработает на трансфере Севикяна в «Ференцварош»
Дзюба рассказал о желании стать лучшим бомбардиром в истории России
«Локомотив» сообщил, что Дзюба напал на Сулейманова
«Локомотив» продал защитника за 900 тысяч
Дзюба ответил, кем видит себя после завершения футбольной карьеры
Президент «Урала» Иванов оценил возможность включения Шатова в тренерский штаб команды
«Краснодар» назвал соперников по предсезонным матчам
Шатов приехал на тренерскую стажировку в клуб РПЛ
«Урал» объявил о первом зимнем трансфере
Помазун летом будет искать варианты в Европе