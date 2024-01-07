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Рома
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0
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9 февраля, 20:27
0
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9 февраля, 20:13
0
Саудовские инвесторы готовы потратить 900 миллионов на покупку топ-клуба Серии А
9 февраля, 19:40
1
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:44
0
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
9 февраля, 20:13
0
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
8 февраля, 23:10
0
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
7 февраля, 22:31
3
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе
7 февраля, 21:36
1
Аленичев прокомментировал увольнение Моуринью из «Ромы»
10 февраля, 00:53
0
Саудовские инвесторы готовы потратить 900 миллионов на покупку топ-клуба Серии А
9 февраля, 19:40
1
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:44
0
Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ
8 февраля, 22:38
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Моуринью не считает предателями только трех игроков «Ромы»
7 февраля, 15:15
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Рома
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
Аталанта
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 2
10.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
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Рома
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
5 : 0
15.01.2024
Фрозиноне
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3 : 1
04.02.2024
Лацио
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2 : 0
27.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
5 : 0
15.01.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 2
10.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4 : 0
05.02.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 22 тур
Салернитана
1 : 2
29.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома

Аталанта - Рома - 12 мая 2024

Аталанта
12.05.2024, воскресенье, 00:00
Италия. Серия А, 36 тур
- : -
Не начался
Рома
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Аталанта - Рома
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
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Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
- : -
11.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
- : -
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
- : -
11.02.2024
Наполи
Россия
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