03.01.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
3-2-2-1-2
99
Свилар
22
Эрмосо
2
Ренш
23
Манчини
2
Челик
24
Зиолковски
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
11
Фергюсон
21
Дибала
23
Колашинац
5
Аганор
5
Аганор
23
Колашинац
42
Скальвини
4
Хин
4
Хин
42
Скальвини
13
Эдерсон
70
Мальдини
70
Мальдини
13
Эдерсон
59
Залевски
80
Муса
80
Муса
59
Залевски
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
2
Ренш
33
Цимикас
33
Цимикас
2
Ренш
24
Зиолковски
43
Уэсли
43
Уэсли
24
Зиолковски
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
11
Фергюсон
9
Довбик
9
Довбик
11
Фергюсон
Остались в запасе
Аталанта
Рома
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
4
Alessandro Romano
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
4
Alessandro Romano
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Аталанта - Рома
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
16
15
Офсайды
2
1
Количество передач
384
462
Сейвы
3
1
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Ромы», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»