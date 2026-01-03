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  • «Аталанта» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

«Аталанта» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

3 января, 21:35
Аталанта
03.01.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Рома
12' Д. Скальвини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Рома
99
Миле Свилар
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
4
Марко Брешианини
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
80
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
4
Alessandro Romano
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
3-3-1-1-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
47
Бернаскони
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
3-2-2-1-2
99
Свилар
22
Эрмосо
2
Ренш
23
Манчини
2
Челик
24
Зиолковски
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
11
Фергюсон
21
Дибала
23
Колашинац
5
Аганор
5
Аганор
23
Колашинац
42
Скальвини
4
Хин
4
Хин
42
Скальвини
13
Эдерсон
70
Мальдини
70
Мальдини
13
Эдерсон
59
Залевски
80
Муса
80
Муса
59
Залевски
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
2
Ренш
33
Цимикас
33
Цимикас
2
Ренш
24
Зиолковски
43
Уэсли
43
Уэсли
24
Зиолковски
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
11
Фергюсон
9
Довбик
9
Довбик
11
Фергюсон
Остались в запасе
Аталанта
Рома
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
4
Alessandro Romano
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
32
Девис Васкес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
4
Alessandro Romano
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Аталанта - Рома
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
16
15
Офсайды
2
1
Количество передач
384
462
Сейвы
3
1
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Ромы», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Рома»

«Аталанта» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Аталанта
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