06.01.2026, вторник, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
44
Габриэль
4
Гашпар
17
Вейга
77
Каба
20
Рамадани
14
Мале
23
Соттиль
19
Банда
73
Камарда
4-3-1-2
99
Свилар
43
Уэсли
87
Гиларди
24
Зиолковски
2
Челик
61
Писилли
17
Коне
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
21
Дибала
11
Фергюсон
20
Рамадани
28
28
20
Рамадани
77
Каба
21
Хельгасон
21
Хельгасон
77
Каба
23
Соттиль
50
Пьеротти
50
Пьеротти
23
Соттиль
19
Банда
11
Н'Дри
11
Н'Дри
19
Банда
73
Камарда
9
Штулич
9
Штулич
73
Камарда
92
Эль-Шаарави
33
Цимикас
33
Цимикас
92
Эль-Шаарави
Довбик
4
4
Довбик
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
11
Фергюсон
9
Довбик
9
Довбик
11
Фергюсон
Остались в запасе
Лечче
Рома
30
Яспер Самоойя
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
80
Нико Ковач
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
80
Нико Ковач
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лечче - Рома
3
1
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
20
Офсайды
2
2
Количество передач
415
408
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.33
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Ромы», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»