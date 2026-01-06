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  • «Лечче» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2026

«Лечче» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2026

6 января, 18:50
Лечче
06.01.2026, вторник, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 2
Завершен
Рома
14' Э. Фергюсон 71' А. Довбик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Рома
99
Миле Свилар
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
80
Нико Ковач
ЦП
28
Olaf Gorter
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Рома
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
4
Alessandro Romano
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
44
Габриэль
4
Гашпар
17
Вейга
77
Каба
20
Рамадани
14
Мале
23
Соттиль
19
Банда
73
Камарда
4-3-1-2
99
Свилар
43
Уэсли
87
Гиларди
24
Зиолковски
2
Челик
61
Писилли
17
Коне
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
21
Дибала
11
Фергюсон
20
Рамадани
28
28
20
Рамадани
77
Каба
21
Хельгасон
21
Хельгасон
77
Каба
23
Соттиль
50
Пьеротти
50
Пьеротти
23
Соттиль
19
Банда
11
Н'Дри
11
Н'Дри
19
Банда
73
Камарда
9
Штулич
9
Штулич
73
Камарда
92
Эль-Шаарави
33
Цимикас
33
Цимикас
92
Эль-Шаарави
Довбик
4
4
Довбик
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
11
Фергюсон
9
Довбик
9
Довбик
11
Фергюсон
Остались в запасе
Лечче
Рома
30
Яспер Самоойя
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
80
Нико Ковач
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
21
C. Kouassi
ЦЗ
3
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
80
Нико Ковач
ЦП
3
Корри Ндаба
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Алекс Сала
ЦП
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лечче - Рома
3
1
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
20
Офсайды
2
2
Количество передач
415
408
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.33
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Ромы», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче»«Рома»

«Лечче» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Лечче
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