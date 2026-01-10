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  • «Рома» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

«Рома» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

10 января, 18:50
Рома
10.01.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 0
Завершен
Сассуоло
76' К. Коне 79' М. Соуле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
18
Неманья Матич
(К) ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Рома
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Alessandro Romano
ЦП
69
Muhammed Bah
ЦП
68
Антонио Арена
ЦФ
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
80
Стефано Турати
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
34
Luca Barani
ЦЗ
5
Tommaso Macchioni
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Свилар
87
Гиларди
23
Манчини
22
Эрмосо
33
Цимикас
2
Челик
61
Писилли
17
Коне
18
Соуле
11
Фергюсон
21
Дибала
4-2-1-2-1
49
Мурич
21
Идзес
5
Мухаремович
6
Валюкевич
3
Доиг
35
Липани
18
Матич
8
Коне
45
Лорьенте
39
Фадера
9
Пинамонти
2
Челик
2
Ренш
2
Ренш
2
Челик
23
Манчини
24
Зиолковски
24
Зиолковски
23
Манчини
33
Цимикас
43
Уэсли
43
Уэсли
33
Цимикас
18
Соуле
4
4
18
Соуле
11
Фергюсон
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
11
Фергюсон
35
Липани
40
Вранкс
40
Вранкс
35
Липани
45
Лорьенте
77
Пьерини
77
Пьерини
45
Лорьенте
9
Пинамонти
9
Моро
9
Моро
9
Пинамонти
8
Коне
44
Яннони
44
Яннони
8
Коне
39
Фадера
9
Чеддира
9
Чеддира
39
Фадера
Остались в запасе
Рома
Сассуоло
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
69
Muhammed Bah
ЦП
68
Антонио Арена
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
80
Стефано Турати
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
34
Luca Barani
ЦЗ
5
Tommaso Macchioni
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
91
Radosław Żelezny
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
69
Muhammed Bah
ЦП
68
Антонио Арена
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
80
Стефано Турати
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
34
Luca Barani
ЦЗ
5
Tommaso Macchioni
ЦЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Рома - Сассуоло
3
2
Всего ударов по воротам
26
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
15
16
Офсайды
2
1
Количество передач
588
329
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
2.54
0.74
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Сассуоло», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Сассуоло»

«Рома» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Сассуоло Рома
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