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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Нижний Новгород
Зенит - Нижний Новгород: обзор матча 09 декабря 2023
Зенит
09.12.2023, суббота, 19:45
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Нижний Новгород
15'
М. Кассьерра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Нижний Новгород
89'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
В. Карапузов
75'
Замена
З. Турбо
️️️️
Н. Каккоев
Замена
В. Изидор
️️️️
Г. Мантуан
73'
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Кассьерра
72'
Замена
Клаудиньо
️️️️
М. Фернандес
64'
62'
Замена
Х. Боселли
️️️️
И. Кухарчук
62'
Замена
И. Жигулев
️️️️
А. Трошечкин
62'
Замена
М. Шнапцев
️️️️
Д. Стоцкий
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Сантос
46'
Замена
Н. Алип
️️️️
Д. Чистяков
24'
Травма
Д. Чистяков
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
Г. Мантуан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Клаудиньо
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Нижний Новгород
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Адамов
31
Мантуан
78
Чистяков
5
Родригао
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
6
Фернандес
8
Вендел
37
Ду Кейрос
77
Мостовой
9
Кассьерра
4-2-1-3
81
Кукушкин
89
Стоцкий
24
Гоцук
2
Александров
15
Тихий
22
Каккоев
5
Трошечкин
78
Калинский
17
Карапузов
44
Кухарчук
19
Севикян
3
Дуглас Сантос
3
Круговой
3
Круговой
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
28
Алип
28
Алип
78
Чистяков
6
Фернандес
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
6
Фернандес
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
31
Мантуан
18
Изидор
18
Изидор
31
Мантуан
89
Стоцкий
19
Шнапцев
19
Шнапцев
89
Стоцкий
5
Трошечкин
10
Жигулев
10
Жигулев
5
Трошечкин
44
Кухарчук
21
Боселли
21
Боселли
44
Кухарчук
17
Карапузов
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
17
Карапузов
22
Каккоев
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
22
Каккоев
Остались в запасе
Зенит
Нижний Новгород
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
16
Виталий Ботнарь
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Зенит - Нижний Новгород
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Виталий Мешков
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Александр Колобаев
Где смотреть матч:
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