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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Краснодар
Урал - Краснодар: обзор матча 26 ноября 2023
Урал
26.11.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Краснодар
30'
Эмерсон
59'
А. Егорычев
86'
А. Каштанов
21'
Д. Кордоба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Краснодар
90'
+6
Красная карточка
Д. Кордоба
90'
+4
Желтая карточка
К. Боржес
Замена
М. Бевеев
️️️️
А. Егорычев
90'
+1
Замена
И. Дмитриев
️️️️
Г. Шеттине
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Каштанов
Пас отдал
Т. Аюпов
86'
82'
Замена
К. Боржес
️️️️
О. Олусегун
Замена
А. Каштанов
️️️️
Э. Бикфалви
76'
69'
Замена
А. Кокшаров
️️️️
С. Волков
69'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Н. Кривцов
68'
Желтая карточка
О. Олусегун
ГОЛ! 2:1!
А. Егорычев
Пас отдал
Т. Аюпов
59'
46'
Замена
С. Агкацев
️️️️
М. Сафонов
45'
+9
Травма
М. Сафонов
45'
+8
Замена
Г. Арутюнян
️️️️
В. Тормена
45'
+7
Желтая карточка
Э. Сперцян
45'
+5
Травма
В. Тормена
Желтая карточка
Г. Шеттине
43'
ГОЛ! 1:1!
Эмерсон
Пас отдал
Т. Аюпов
30'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
О. Олусегун
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
И. Сиссе
11'
Травма
И. Сиссе
8'
3'
Желтая карточка
А. Черников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛАЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПАЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
75
Ибрахима Сиссе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Олакунле Олусегун
ЛП
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
ЦП
88
Никита Кривцов
ЦП
11
Жоау Батчи
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Кади Боржес
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Помазун
25
Эмерсон
16
Итало
2
Бегич
44
Малькевич
8
Аюпов
15
Кулаков
5
Егорычев
75
Сиссе
10
Бикфалви
7
Шеттине
4-1-4-1
39
Сафонов
82
Волков
6
Алонсо
3
Тормена
15
Оласа
53
Черников
11
Батчи
8
Сперцян
88
Кривцов
6
Олусегун
9
Кордоба
5
Егорычев
22
Бевеев
22
Бевеев
5
Егорычев
75
Сиссе
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
75
Сиссе
7
Шеттине
27
Дмитриев
27
Дмитриев
7
Шеттине
10
Бикфалви
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Бикфалви
39
Сафонов
1
Агкацев
1
Агкацев
39
Сафонов
3
Тормена
4
Арутюнян
4
Арутюнян
3
Тормена
88
Кривцов
97
Ахметов
97
Ахметов
88
Кривцов
6
Олусегун
20
Боржес
20
Боржес
6
Олусегун
82
Волков
90
Кокшаров
90
Кокшаров
82
Волков
Остались в запасе
Урал
Краснодар
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
34
Даниил Голиков
ВР
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
7
Александр Юшин
ПВ
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Урал - Краснодар
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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