Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Урал
Динамо - Урал: обзор матча 29 октября 2023
Динамо
29.10.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Урал
42'
К. Тюкавин
61'
Бителло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Урал
Желтая карточка
Р. Фернандес
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
90'
+6
Желтая карточка
Л. Чавес
90'
+1
90'
Замена
А. Мамин
️️️️
С. Бегич
Замена
Н. Маричаль
️️️️
Бителло
89'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Ф. Смолов
78'
75'
Замена
А. Юшин
️️️️
В. Малькевич
67'
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
И. Сиссе
67'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Т. Аюпов
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Д. Макаров
67'
ГОЛ! 2:0!
Бителло
Пас отдал
Ф. Смолов
61'
ГОЛ! 1:0!
К. Тюкавин
Пас отдал
Д. Скопинцев
42'
26'
Желтая карточка
Т. Аюпов
Желтая карточка
Д. Макаров
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
(К)
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
(К)
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
24
Кики
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Лещук
93
Лаксальт
2
Бальбуэна
6
Фернандес
7
Скопинцев
24
Чавес
2
Даса
10
Бителло
77
Макаров
70
Тюкавин
90
Смолов
3-4-2-1
1
Помазун
25
Эмерсон
16
Итало
2
Бегич
15
Кулаков
8
Аюпов
75
Сиссе
44
Малькевич
5
Егорычев
33
Мишкич
10
Бикфалви
10
Бителло
2
Маричаль
2
Маричаль
10
Бителло
90
Смолов
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
90
Смолов
77
Макаров
15
Карраскаль
15
Карраскаль
77
Макаров
2
Бегич
46
Мамин
46
Мамин
2
Бегич
75
Сиссе
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
75
Сиссе
44
Малькевич
7
Юшин
7
Юшин
44
Малькевич
8
Аюпов
7
Шеттине
7
Шеттине
8
Аюпов
Остались в запасе
Динамо
Урал
1
Антон Шунин
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
97
Илья Ишков
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
97
Илья Ишков
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Динамо - Урал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Динамо
Урал
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
7
РФС принял решение по апелляции «Динамо» на удаление Осипенко
12:47
3
Тюкавин одним словом описал сетку Кубка России с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА
00:47
2
Тренер «Динамо» прокомментировал кубковую победу над «Факелом»
Вчера, 23:39
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
7
РФС принял решение по апелляции «Динамо» на удаление Осипенко
12:47
3
Тюкавин одним словом описал сетку Кубка России с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА
00:47
2
Тренер «Динамо» прокомментировал кубковую победу над «Факелом»
Вчера, 23:39
«Урал» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига: шансы «Урала» и «Арсенала Тула» на победу в матче 19-го тура
25 ноября
«Уфа» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Григорий Иванов из «Урала» предпочел лечиться в недружественной стране
21 ноября
2
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+